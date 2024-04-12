В Бурятии осудили жителя Краснодара, нанёсшего удары полицейским

Мужчина признал свою вину, раскаялся
В январе 2024 года в полицию Кабанского района поступило сообщение о противоправных действиях пьяного водителя дальнобойщика – жителя Краснодара - на стоянке одного из популярных придорожных кафе.
Когда сотрудники полиции прибыли, мужчина находился в салоне автомобиля. Они потребовали от него пройти в служебный автомобиль. Последний начал сопротивляться, наносить полицейским удары, чем причинил им моральный вред и физическую боль.
- Мужчина признан судом виновным в применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, - сообщается на официальной странице судов общей юрисдикции Бурятии в соцсети.
При вынесении приговора суд учёл смягчающие наказание обстоятельства, в том числе полное признание мужчиной вины, раскаяние в содеянном, и назначил осуждённому наказание в виде двух лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Также с осуждённого взысканы процессуальные издержки, связанные с оплатой труда адвоката, в размере 25 тысяч 839 рублей.
Приговор вступил в законную силу.
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Общество, Фото:
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