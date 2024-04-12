В Бурятии жителей райцентра перепугал внезапный грохот

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Люди решили, что там что-то взорвалось



Накануне в местном паблике «Весь Гусиноозёрск» во «ВКонтакте» бурно обсуждали громкие звуки, раздавшиеся вечером 11 апреля на улице Школьная. Местные жители решили, что там что-то взорвали. «Грохот как будто баллон газовый взорвался», – заявил автор публикации, размещённой в сообществе.



В комментариях участники группы заявили: это был обычный фейерверк. Некоторые видели его собственными глазами. А другие отметили, что после грохота на другой улице – Серова – «воняло трубчатым порохом».



На сильный запах пожаловались многие подписчики паблика. Заодно гусиноозёрчане призвали власти разобраться с освещением на Школьной. «Уже неделю на ощупь там передвигаемся», – посетовали они.