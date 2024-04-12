Людям в отдалённом посёлке Бурятии не хватает продуктов





Жители посёлка Усть-Джилинда, который находится в отдалённом Баунтовском районе, остались без продуктов. Как выяснилось, в местный магазин – к слову, единственный на всё сельское поселение – не завезли товар.- Когда будет груз в продуктовый магазин Усть-Джилинды? Ассортимента нет, полки в основном пустые, морозильные камеры – тоже, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Баунт-инфо.24/7».В отделе экономического развития райадминистрации сообщили: товары первой необходимости в торговой точке имеются. И опубликовали фотоподтверждение.- Сейчас ожидается поступление фруктов, овощей, колбасных изделий и других продуктов Ориентировочная дата прихода машины – воскресенье-понедельник (), – отметили в отделе.