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Людям в отдалённом посёлке Бурятии не хватает продуктов

Людям в отдалённом посёлке Бурятии не хватает продуктов
Общество,  Фото:«Баунт-инфо.24/7»
Они жалуются на опустевшие полки в магазине

Жители посёлка Усть-Джилинда, который находится в отдалённом Баунтовском районе, остались без продуктов. Как выяснилось, в местный магазин – к слову, единственный на всё сельское поселение – не завезли товар.

- Когда будет груз в продуктовый магазин Усть-Джилинды? Ассортимента нет, полки в основном пустые, морозильные камеры – тоже, – говорится в сообщении, опубликованном в группе «Баунт-инфо.24/7».

В отделе экономического развития райадминистрации сообщили: товары первой необходимости в торговой точке имеются. И опубликовали фотоподтверждение.


- Сейчас ожидается поступление фруктов, овощей, колбасных изделий и других продуктов Ориентировочная дата прихода машины – воскресенье-понедельник (14-15 апреля – прим.), – отметили в отделе.
продукты магазин жалобы

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