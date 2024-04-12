Пьяный сын забил до смерти 88-летнюю мать
56-летнего жителя Иркутска приговорили к 15 годам колонии за убийство престарелой матери.
- Судом и следствием установлено, что в конце января 2022 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, умышленно причинил своей 88-летней матери различные телесные повреждения. Женщина скончалась от тупой травмы грудной клетки и множественных переломов рёбер, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
В кратчайшие сроки мужчину задержали и заключили под стражу.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, дополнительное наказание – ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
Иркутянина, убившего пожилую мать, приговорили к 15 годам колонии
Происшествия, Фото:
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