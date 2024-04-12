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В Забайкалье в манго из Китая впервые обнаружили опасного вредителя

В Забайкалье в манго из Китая впервые обнаружили опасного вредителя
Общество, 
Червец комстока опасный вредитель сельскохозяйственных культур

В Забайкальском крае на складе временного хранения специалисты управления Россельхознадзора впервые обнаружили карантинный объект - червец комстока (Pseudococcus comstocki Kuwana) в партии свежего манго. 3,3 тонны поступили из Китая.

- Факт заражения продукции карантинным вредным объектом подтверждён результатом энтомологической экспертизой, проведённой специалистами Забайкальского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

Поскольку ввоз партии заражённой продукции на территорию Российской Федерации запрещён, владельцем груза принято решение о карантинном фитосанитарном обеззараживании импортной продукции.

Справка:

Червец комстока (Pseudococcus comstocki Kuwana) является одним из представителей семейства мучнистых червецов (Pseudococcidae). Это опасный вредитель сельскохозяйственных культур, в основном обитающий в странах Восточной Азии, но выявлялся и в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Распространяется через посадочный материал, рассаду и плоды. Насекомое может повреждать более 300 видов различных растений. При заражении плодов ухудшается вкус, уменьшается вес, плоды опадают раньше срока. На листьях растения в сладкой жидкости, которую выделяет червец, поселяются грибки.

Борьба с этим вредителем требует больших затрат: необходимы постоянные обследования, лабораторные исследования, проведение химической обработки. Он считается трудноискоренимым организмом из-за скрытого образа жизни, наличия воскового покрова у самок и яиц. Основная мера борьбы – тщательный досмотр подкарантинного материала, во избежание завоза на территорию страны заражённой растительной продукции.

Всего с начала 2024 года специалистами управления в импортной подкарантинной продукции подтверждён 41 случай выявления карантинных вредных объектов (3 - трипс Пальма, 5 - Западный цветочный трипс, 2 - восточная плодожорка , 1 - персиковая плодожорка, 8 - вирус коричневой морщинистости томата, 21 - различные виды щитовок, 1 - червец Комстока).

В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации проведено обеззараживание 44,9 тонн заражённой продукции.

В страну-экспортёр оформлен 41 возврат импортной продукции объёмом 243,6 тонн и 16,3 тыс. штук. Основные причины возврата подкарантинной продукции - отсутствие фитосанитарных сертификатов и маркировки, предоставление недействительных сертификатов (истёк срок действия) или сертификатов, оформленных с нарушением установленных требований, выявление карантинных вредных организмов, не подлежащих обеззараживанию.

Забайкальский край фрукты

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