В Забайкалье в манго из Китая впервые обнаружили опасного вредителя



Червец комстока (Pseudococcus comstocki Kuwana) является одним из представителей семейства мучнистых червецов (Pseudococcidae). Это опасный вредитель сельскохозяйственных культур, в основном обитающий в странах Восточной Азии, но выявлялся и в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья. Распространяется через посадочный материал, рассаду и плоды. Насекомое может повреждать более 300 видов различных растений. При заражении плодов ухудшается вкус, уменьшается вес, плоды опадают раньше срока. На листьях растения в сладкой жидкости, которую выделяет червец, поселяются грибки.



Борьба с этим вредителем требует больших затрат: необходимы постоянные обследования, лабораторные исследования, проведение химической обработки. Он считается трудноискоренимым организмом из-за скрытого образа жизни, наличия воскового покрова у самок и яиц. Основная мера борьбы – тщательный досмотр подкарантинного материала, во избежание завоза на территорию страны заражённой растительной продукции.



Всего с начала 2024 года специалистами управления в импортной подкарантинной продукции подтверждён 41 случай выявления карантинных вредных объектов (3 - трипс Пальма, 5 - Западный цветочный трипс, 2 - восточная плодожорка , 1 - персиковая плодожорка, 8 - вирус коричневой морщинистости томата, 21 - различные виды щитовок, 1 - червец Комстока).



В соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации проведено обеззараживание 44,9 тонн заражённой продукции.



В страну-экспортёр оформлен 41 возврат импортной продукции объёмом 243,6 тонн и 16,3 тыс. штук. Основные причины возврата подкарантинной продукции - отсутствие фитосанитарных сертификатов и маркировки, предоставление недействительных сертификатов (истёк срок действия) или сертификатов, оформленных с нарушением установленных требований, выявление карантинных вредных организмов, не подлежащих обеззараживанию.







В Забайкальском крае на складе временного хранения специалисты управления Россельхознадзора впервые обнаружили карантинный объект - червец комстока (Pseudococcus comstocki Kuwana) в партии свежего манго. 3,3 тонны поступили из Китая.- Факт заражения продукции карантинным вредным объектом подтверждён результатом энтомологической экспертизой, проведённой специалистами Забайкальского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна», - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.Поскольку ввоз партии заражённой продукции на территорию Российской Федерации запрещён, владельцем груза принято решение о карантинном фитосанитарном обеззараживании импортной продукции.