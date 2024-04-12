В Бурятии сельчане пожаловались на опасную детскую горку

Конструкция деформировалась и едва держится



В селе Бичура пожаловались на опасную горку в парке. «Обращаюсь к вам с просьбой. Гуляем с малышами в Парке Победы. Там горка держится едва-едва. Опасно!», – написали администраторам группы «Бичура-инфо.24/7».



В администрации населённого пункта в ответ на жалобу пообещали демонтировать горку.



- Знаем об этом, земля прогреется, демонтируем, её деформировало, - сообщил глава сельского поселения «Бичурское» Александр Воронцов.



