Конструкция деформировалась и едва держится
В селе Бичура пожаловались на опасную горку в парке. «Обращаюсь к вам с просьбой. Гуляем с малышами в Парке Победы. Там горка держится едва-едва. Опасно!», – написали администраторам группы «Бичура-инфо.24/7».
В администрации населённого пункта в ответ на жалобу пообещали демонтировать горку.
- Знаем об этом, земля прогреется, демонтируем, её деформировало, - сообщил глава сельского поселения «Бичурское» Александр Воронцов.
В Бурятии сельчане пожаловались на опасную детскую горку
Общество, Фото:
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