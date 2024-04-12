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В Бурятии сельчанам приходится ездить на такси из-за злых собак

В Бурятии сельчанам приходится ездить на такси из-за злых собак
Общество,  Фото:«Баргузин-инфо.24/7»
Они запугали местную детвору

Баргузинцы жалуются на собачью свору, оккупировавшую село. Животные бродят по населённому пункту и пугают людей. Дети даже боятся идти в школу по улицам. Матери одного ребёнка, по её же собственному признанию, приходится постоянно вызывать ему такси.

Фото со стаей псов выложили в группе «Баргузин-инфо.24/7». «Сколько это может продолжаться?», – негодуют сельчане.

В отделе сельского хозяйства сообщили, что работа в этом направлении ведётся и местные власти совместно с сотрудниками МВД и ветеринарами постоянно проводят рейды по выявлению нарушений.

С начала года на владельцев собак составили 11 протоколов по статье 47.1 республиканского закона об административных нарушениях – за несоблюдение правил выгула домашних животных. Продолжается и поимка беспризорных. В районе отловили уже 23 четвероногих, в планах до конца года – ещё 42. Все жалобы и обращения, связанные с псами, баргузинцев призвали отправлять на электронную почту osh-barguzin@mail.ru или в Viber по номеру 8-9025-311-779.
собаки животные дети жалобы

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