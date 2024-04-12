12 апреля

11 апреля

Популярное

Общественники познакомились с работой центра управления ИТС Улан-Удэ

Общественники познакомились с работой центра управления ИТС Улан-Удэ
Общество,  Фото:минтранс РБ
Установлено 133 обзорных камеры, 209 детекторов и 77 модернизированных светофоров

В прошлом году в столице Бурятии завершился III этап внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС), на сегодня работа продолжается. В ближайшие два года планируется создание подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС, установка модуля управления дорожными работами и многое другое. Между тем, анализ параметров транспортного потока в городе уже начался. С работой центра управления ИТС познакомились члены общественного совета при Минтрансе Бурятии, сообщает в пресс-служба.

- Как показала практика при невозможности сократить транспортные потоки, нужно научиться ими управлять. В ближайшие два года планируется создание подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС, установка модуля управления дорожными работами, управления содержания дорог, мониторинг состояния дорог и дорожной инфраструктуры, установка станций метеомониторинга и т.д., рассказал - министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Всего в центре числится 11 операторов. Они работают круглосуточно. Отвечают на обращения горожан, контролируют бесперебойную работу ГЛОНАСС на общественном транспорте, координируют работу ИТС.

- Если ранее менять сигнал светофора приходилось ключом непосредственно выезжая на объект, то теперь координация системы работает с места, в центре управления ИТС. Также всю аналитику, в том числе объем потока автомобилей, ранее вычисляли вручную. Был у нас один ценный сотрудник ГИБДД, который выезжал на участок и считал, применял математические формулы. Сегодня в каждом модернизированном светофоре стоят детекторы, которые собирают в режиме реального времени всю аналитику параметров транспортного потока, по типу транспортных средств, количеству транспорта на улицах, о средней скорости, плотности, интенсивности движения и многое другое. Эта аналитика собирается, и инженеры решают, как правильно распределять потоки. Кроме того, предусмотрено и директивное управление, когда светофор на основании полученной информации сам решает, когда, например, продлить зелёный сигнал. Конечно, есть куда стремиться, но и работа по внедрению ИТС продолжается, - отметил начальник отдела информационных технологий МКУ «Центр управления ИТС Улан-Удэ» Вячеслав Запанов.

- Удобно, что отследить движение транспорта можно либо по приложению через телефон, либо на информационном табло стоя на остановке. Таким образом можно распределять своё время. Также нам рассказали, что, пользуясь муниципальным транспортом можно сэкономить, например, при пересадке с автобуса на трамвай. В целом ИТС должна сделать передвижение в городе комфортным», - отметил член Общественного Совета при министерстве транспорта Юрий Добровенский.

Внедрение ИТС началось в столице Бурятии в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время в рамках трёх этапов в столице Бурятии модернизированы 77 светофоров, смонтированы 133 обзорных камеры и 209 детекторов.


дорожное движение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Предприятия в Улан-Удэ проверяют на чистоту
Предприятия в Улан-Удэ проверяют на чистоту
Общество, 12.04.2024
Нарушение предлагают устранить за пять дней 
В райцентре в Бурятии школьников лишили туалета
В райцентре в Бурятии школьников лишили туалета
Общество, 12.04.2024
Им предложили делать свои дела на улице
«Полы сгнили, крыша протекает:» В Бурятии сельчане жалуются на школу-развалюху
«Полы сгнили, крыша протекает:» В Бурятии сельчане жалуются на школу-развалюху
Общество, 12.04.2024
Они заявили, что детям там приходится дышать сыростью
Общественники познакомились с работой центра управления ИТС Улан-Удэ
Общественники познакомились с работой центра управления ИТС Улан-Удэ
Общество, 12.04.2024
Установлено 133 обзорных камеры, 209 детекторов и 77 модернизированных светофоров
В Улан-Удэ объявили войну ненужной растительности
В Улан-Удэ объявили войну ненужной растительности
Общество, 12.04.2024
В городе избавляются от сухой травы
Госдумовец из Бурятии рассказал о борьбе против фиктивных браков с иностранцами
Госдумовец из Бурятии рассказал о борьбе против фиктивных браков с иностранцами
Общество, 12.04.2024
Он связал усовершенствование миграционной политики со страшной трагедией в «Крокусе»


Мэр Улан-Удэ проверил новую технику МУП «Управление трамвая»
Мэр Улан-Удэ проверил новую технику МУП «Управление трамвая»
Общество, 12.04.2024
Новый эвакуатор будет поднимать вагоны в случае «сходов» с рельс
Жителям Бурятии ограничивают вход в леса
Жителям Бурятии ограничивают вход в леса
Общество, 12.04.2024
Там вовсю устанавливают шлагбаумы
В Забайкалье в манго из Китая впервые обнаружили опасного вредителя
В Забайкалье в манго из Китая впервые обнаружили опасного вредителя
Общество, 12.04.2024
Червец комстока опасный вредитель сельскохозяйственных культур
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за тонировку
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за тонировку
Общество, 12.04.2024
Ему придётся раскошелиться на две тысячи рублей
В Бурятию в апреле нагрянула зима
В Бурятию в апреле нагрянула зима
Общество, 12.04.2024
Перевал в прибрежном районе завалило снегом
В Бурятии аптека медлила с внесением данных о лекарствах
В Бурятии аптека медлила с внесением данных о лекарствах
Общество, 12.04.2024
Заведующую оштрафовали на пять тысяч 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^