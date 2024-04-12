Общественники познакомились с работой центра управления ИТС Улан-Удэ

Общество, Фото: минтранс РБ

Установлено 133 обзорных камеры, 209 детекторов и 77 модернизированных светофоров



В прошлом году в столице Бурятии завершился III этап внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС), на сегодня работа продолжается. В ближайшие два года планируется создание подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС, установка модуля управления дорожными работами и многое другое. Между тем, анализ параметров транспортного потока в городе уже начался. С работой центра управления ИТС познакомились члены общественного совета при Минтрансе Бурятии, сообщает в пресс-служба.



- Как показала практика при невозможности сократить транспортные потоки, нужно научиться ими управлять. В ближайшие два года планируется создание подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС, установка модуля управления дорожными работами, управления содержания дорог, мониторинг состояния дорог и дорожной инфраструктуры, установка станций метеомониторинга и т.д., рассказал - министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.



Всего в центре числится 11 операторов. Они работают круглосуточно. Отвечают на обращения горожан, контролируют бесперебойную работу ГЛОНАСС на общественном транспорте, координируют работу ИТС.



- Если ранее менять сигнал светофора приходилось ключом непосредственно выезжая на объект, то теперь координация системы работает с места, в центре управления ИТС. Также всю аналитику, в том числе объем потока автомобилей, ранее вычисляли вручную. Был у нас один ценный сотрудник ГИБДД, который выезжал на участок и считал, применял математические формулы. Сегодня в каждом модернизированном светофоре стоят детекторы, которые собирают в режиме реального времени всю аналитику параметров транспортного потока, по типу транспортных средств, количеству транспорта на улицах, о средней скорости, плотности, интенсивности движения и многое другое. Эта аналитика собирается, и инженеры решают, как правильно распределять потоки. Кроме того, предусмотрено и директивное управление, когда светофор на основании полученной информации сам решает, когда, например, продлить зелёный сигнал. Конечно, есть куда стремиться, но и работа по внедрению ИТС продолжается, - отметил начальник отдела информационных технологий МКУ «Центр управления ИТС Улан-Удэ» Вячеслав Запанов.



- Удобно, что отследить движение транспорта можно либо по приложению через телефон, либо на информационном табло стоя на остановке. Таким образом можно распределять своё время. Также нам рассказали, что, пользуясь муниципальным транспортом можно сэкономить, например, при пересадке с автобуса на трамвай. В целом ИТС должна сделать передвижение в городе комфортным», - отметил член Общественного Совета при министерстве транспорта Юрий Добровенский.



Внедрение ИТС началось в столице Бурятии в 2021 году в рамках реализации регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время в рамках трёх этапов в столице Бурятии модернизированы 77 светофоров, смонтированы 133 обзорных камеры и 209 детекторов.





