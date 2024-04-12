Игорь Шутенков проверил, как ремонтируют городские дороги













Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал ремонт дорог по ул. Ключевской и на переулке Карьерный в Октябрьском районе. К их обновлению приступили в начале апреля.- В прошлом году мы сделали правую сторону дороги по ул. Ключевской - от остановки «Товары Бурятии» до пересечения с ул. Сахьяновой. В этом году зашли на левую сторону - от ул. Сахьяновой до «Товаров Бурятии». Разбили этот участок на три, будем делать поэтапно, поскольку сразу перекрывать всю улицу нельзя, чтобы не было затруднено движение, - рассказал во время осмотра ул. Ключевской Игорь Шутенков.В ходе ремонта на обоих объектах решат проблему больших луж, обустроив полноценные ливневые канализации.На ул. Ключевской - одной из главных магистралей города, рабочие ООО «Доринвест» обновляют оживлённый участок от ул. Сахьяновой до остановки «Товары Бурятии», протяжённостью более 1,8 км. Работы будут вестись поэтапно, с поочерёдным перекрытием ремонтируемых участков.На первом этапе работ обустраивают ливневую канализацию, которая поможет решить проблему скопления большого количества дождевой воды на отдельных участках во время осадков.- Ремонтом дороги мы параллельно решаем вопрос «ликвидации» луж. Сейчас уже прокладывается труба ливневой канализации, которая будет собирать ливневые стоки от остановки «Туяа», от детско-юношеской библиотеки. Кстати, с ул. Боевой вода тоже бежит сюда, и сбрасывается в общую канализацию в районе ул. Сахьяновой. После ремонта 100 процентов здесь луж уже не будет, - отметил Игорь Шутенков.Будут на ул. Ключевской и другие новшества. В местах переезда трамвайных путей между трамвайными рельсами уложат резинокордовые настилы. Они смягчат ударную нагрузку от движущегося транспорта на рельсы, предотвратят разбивание асфальта у путей и обеспечат пониженный уровень шума.- Здесь у нас три переезда, и на всех будет резинокорд. Вот эти большие ямы, которые зачастую возникают у рельса, надеемся, что их уже потом не будет. Также мы сейчас будем изыскивать дополнительное финансирование. Хотим сразу в комплексе в местах переезда заменить и шпальную решётку, и рельсы, чтобы не возвращаться в дальнейшем к исправлению недостатков, - сказал мэр.Помимо этого, здесь уложат новый асфальт, расширят остановочные карманы, обустроят парковки и тротуары, а ещё сделают крытые трамвайные остановки.Из-за масштабных работ на Ключевской до 9 мая перекрыт участок дороги от ул. Дарханской до ул. Д. Фролова. На втором этапе дорожных работ, с 9 мая по 9 июня, перекроют участок от ул. Фролова до остановки «Туяа». На третьем - будут обновлять участок от ул. Сахьяновой до ул. Дарханской, его закроют для движения с 10 мая по 30 августа.Участок дороги по пер. Карьерный чуть меньше по масштабам – длиной 360 метров, но не менее важен, поскольку полноценно соединит две большие улицы района - Солнечную и Трубачеева.- Три с половиной года назад разработали этот проект и вели переговоры с жильцами частного сектора для того, чтобы построить современную дорогу и соединить полноценным сквозным проездом улицы Солнечную и Трубачеева. Это грунтовая дорога очень популярна у наших горожан, по ней, петляя можно объехать заторы на ул. Трубачеева и ул. Терешковой. Поэтому её надо приводить в порядок. Также будем делать здесь отводы для талых и ливневых вод, то есть ливневую канализацию. Чтобы сделать новую 7-метровую дорогу мы выкупили у хозяев три земельных участка. Сейчас приступили к сносу этих частных домов, - рассказал Игорь Шутенков.Ремонтные работы на объекте ведёт ООО «Агаст». Перед устройством дорожного полотна подрядчик перенесёт все подземные коммуникации. Работы здесь разделены на несколько этапов. До 9 июня будет перекрыт участок от ул. Карьерная до ул. Солнечная, а с 9 июня по 11 августа закроют дорогу от ул. Трубачеева до пер. Карьерный. После обустройства новой дороги на улице Трубачеева поставят светофор, чтобы движение не было стихийным, как раньше.Работы на этих улицах по плану должны быть завершены к 1 сентября. Но уже сейчас дорожники идут раньше намеченного графика.Ремонт объектов ведётся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В общей сложности 2024 году по нацпроекту в Улан-Удэ отремонтируют 10 участков автомобильных дорог. Ещё 2 объекта находятся на стадии согласования. На масштабные работы выделено 600 млн рублей.