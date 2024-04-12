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В Улан-Удэ продлят схему движения по маршруту №33А

В Улан-Удэ продлят схему движения по маршруту №33А
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Изменения произойдут с 15 апреля

По поручению мэра города Улан-Удэ Игоря Шутенкова с 15 апреля будет продлена схема движения муниципального маршрута №33А от конечной остановки «Мегатитан» до ост. «Физкультурно-спортивный комплекс».

- В настоящее время по маршруту курсирует один автобус малого класса «Газель Сити». Схема движения продляется от ост. «Мегатитан» по ул. Ботаническая и далее по: ул. Лимонова – площадь Славы - до ост. «ФСК» по ул. Комсомольская. По направлению в сторону мкрн Кирзавод движение будет осуществляться от ост. «ФСК» по ул. Октябрьская – площадь Славы – проходная ЛВРЗ – Мегатитан и далее по ранее утверждённой схеме, - пояснили в МУП «Городские маршруты».



Ранее жители Кирзавода в связи с недостаточным движением частного перевозчика по маршрутам №№ 33, 46 обратились с просьбой продлить схему движения муниципального маршрута №33А до социальных объектов в Железнодорожном районе.

Маршрут № 33А включён в систему пересадочного тарифа, который предусматривает возможность проезда с бесплатной пересадкой на двух видах транспорта (автобус и трамвай) по цене одной поездки в автобусе, то есть 30 рублей вместо 55 рублей. Важными условиями акции являются оплата проезда безналичным способом, время между транзакциями (оплатой через терминал), которая не должна превышать полутора часов, при пересадке должна использоваться одна и та же банковская карта (смартфон).

пассажирские перевозки

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