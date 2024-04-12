В Бурятии ударными темпами дорожают частные дома

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

За год они наценились на 20%



За 12 месяцев частные домовладения в стране подорожали примерно на 17,5%, а в первом квартале 2024-го – то есть с января по март – на 7,3%.К такому выводу пришли специалисты федерального портала «Мир квартир», изучив цены на них в 82 российских регионах, Москве, Питере и Севастополе.



Дом или загородный коттедж в РФ сейчас стоит примерно 7 миллионов 404 тысячи. Самые высокие ценники при этом ожидаемо оказались в столице – порядка 30 миллионов 793 тысяч. В Санкт-Петербурге они чуть меньше – 23 миллиона 596 тысяч. На третьем месте – Подмосковье (19 миллионов 91 тысяча).



Также в топе-10 субъектов с наиболее дорогими домами – Дагестан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Чечня, Севастополь, Краснодарский край, Ленинградская область и Ненецкий АО.



А выгоднее всего их покупать в Орловской (4 миллиона 729 тысяч) и Рязанской (4 миллиона 469 тысяч) областях, Коми (4 миллиона 280 тысяч), Брянской (4 миллиона 233 тысячи), Архангельской (4 миллиона 131 тысяча), Псковской (4 миллиона 16 тысяч) областях, Мордовии (3 миллиона 829 тысяч), Кемеровской (3 миллиона 659 тысяч) и Курганской областях (3 миллиона 187 тысяч), а также Еврейской АО (3 миллиона 136 тысяч).



Бурятия в списке – 59-ая. За частный дом в республике просят в среднем 5 миллионов 278 тысяч. За три последних месяца такое жильё стало дороже на 7,4%, за год – на 20,1%. В соседнем Забайкалье за него придётся выложить 5 миллионов 46 тысяч, в Иркутской области – 5 миллионов 568 тысяч рублей.



По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, сейчас начался сезонный рост цен на дома и коттеджи, который продолжится и во втором квартале – апреле-июне.



- Что касается годового прироста, домовладения подорожали так же, как квартиры в новостройках и чуть больше, чем вторичные, – подчеркнул Луценко.



