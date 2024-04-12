В Бурятии женщина перечислила аферистам 5 млн рублей

Порядка 2 миллионов рублей были её личными накоплениями, остальные деньги - средства договоров займа



Вечером 11 апреля в полицию в Северобайкальске обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина стала жертвой лжеброкеров, которым перечислила около 5 миллионов рублей.



В своей электронной почте она увидела всплывающую рекламу о возможности обучения финансовой грамотности, прошла по ссылке и в предложенном поле оставила номер телефона. Уже через час ей позвонили.



Аферист представился трейдером и рассказал о прибыльном заработке на разнице валют. Затем в разговор включился ещё один человек.



По их указанию горожанка скачала на телефон приложения – для видеосвязи и работы на биржевой платформе – и начала вносить деньги. Сначала – мелкие суммы, затем всё более крупные.



- За 2,5 недели общения с аферистами она совершила 15 операций по переводу средств на общую сумму около 5 миллионов рублей. Причем порядка 2 миллионов рублей были её личными накоплениями: их жительница Северобайкальска откладывала, чтобы в дальнейшем купить квартиру. Ещё часть денег были сняты с находящейся в её пользовании кредитной карты, остальные – средства договоров займа, которые она заключила в двух банках, - сообщают в МВД по Бурятии.



Первый займ женщина оформила онлайн, якобы, для приобретения автомобиля. Целью второго, за которым она обратилась лично к менеджеру банка, стало рефинансирование ранее полученного автокредита. Такую причину предложили указать мошенники. Однако его выдачу финансовое учреждение не одобрило: взамен гражданке был выдан ещё один автокредит на меньшую сумму.



Все деньги женщина перечислила на указанные счета. Причём вносила она их как для роста прибыли, так и для вывода, якобы, заработанных баснословных сумм. Отметим, вывод неоднократно срывался из-за «блокировки ячейки в связи с превышенным балансом счёта».



Когда «в очередной раз он не состоялся, поскольку при направлении средств заявительница нажала не ту кнопку», и операцию следовало повторить, у неё стали закрадываться подозрения об обмане. О случившемся она сообщила в полицию, где, не до конца осознавая произошедшее, попросила содействия в выводе денег.



Возбуждено уголовное дело.



По словам потерпевшей, в истории с заработком на биржевом рынке её подкупило то, что в личном кабинете приложения она видела, как вложенные деньги приносят доход и, кроме того, с помощью трейдера сумела «вывести» их часть – в общем около 230 тысяч рублей. На то, что средства поступали ей каждый раз со счетов частных лиц, должного внимания она не обратила. Вывод некоторых единичных сумм служил только лишь приманкой.





