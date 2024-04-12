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В Бурятии женщина перечислила аферистам 5 млн рублей

В Бурятии женщина перечислила аферистам 5 млн рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Порядка 2 миллионов рублей были её личными накоплениями, остальные деньги - средства договоров займа

Вечером 11 апреля в полицию в Северобайкальске обратилась 55-летняя местная жительница. Женщина стала жертвой лжеброкеров, которым перечислила около 5 миллионов рублей.

В своей электронной почте она увидела всплывающую рекламу о возможности обучения финансовой грамотности, прошла по ссылке и в предложенном поле оставила номер телефона. Уже через час ей позвонили.

Аферист представился трейдером и рассказал о прибыльном заработке на разнице валют. Затем в разговор включился ещё один человек.

По их указанию горожанка скачала на телефон приложения – для видеосвязи и работы на биржевой платформе – и начала вносить деньги. Сначала – мелкие суммы, затем всё более крупные.

- За 2,5 недели общения с аферистами она совершила 15 операций по переводу средств на общую сумму около 5 миллионов рублей. Причем порядка 2 миллионов рублей были её личными накоплениями: их жительница Северобайкальска откладывала, чтобы в дальнейшем купить квартиру. Ещё часть денег были сняты с находящейся в её пользовании кредитной карты, остальные – средства договоров займа, которые она заключила в двух банках, - сообщают в МВД по Бурятии.

Первый займ женщина оформила онлайн, якобы, для приобретения автомобиля. Целью второго, за которым она обратилась лично к менеджеру банка, стало рефинансирование ранее полученного автокредита. Такую причину предложили указать мошенники. Однако его выдачу финансовое учреждение не одобрило: взамен гражданке был выдан ещё один автокредит на меньшую сумму.

Все деньги женщина перечислила на указанные счета. Причём вносила она их как для роста прибыли, так и для вывода, якобы, заработанных баснословных сумм. Отметим, вывод неоднократно срывался из-за «блокировки ячейки в связи с превышенным балансом счёта».

Когда «в очередной раз он не состоялся, поскольку при направлении средств заявительница нажала не ту кнопку», и операцию следовало повторить, у неё стали закрадываться подозрения об обмане. О случившемся она сообщила в полицию, где, не до конца осознавая произошедшее, попросила содействия в выводе денег.

Возбуждено уголовное дело.

По словам потерпевшей, в истории с заработком на биржевом рынке её подкупило то, что в личном кабинете приложения она видела, как вложенные деньги приносят доход и, кроме того, с помощью трейдера сумела «вывести» их часть – в общем около 230 тысяч рублей. На то, что средства поступали ей каждый раз со счетов частных лиц, должного внимания она не обратила. Вывод некоторых единичных сумм служил только лишь приманкой.


мошенничество

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