Их общая стоимость перевалила за миллион рублей
В первом квартале 2024 года сотрудники Бурятской таможни передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на миллион рублей с лишним. Речь, в частности, о строительных и о пиломатериалах из сосны, пихты и лиственницы. Их изъяли на таможенных постах за недостоверное декларирование и несоблюдение запретов и ограничений при перемещении через границу.
Все эти товары по решению суда в итоге обратили в федеральную собственность. Только в январе-марте исполнили 15 соответствующих судебных актов. Уже после завершения этой процедуры таможенный орган организовал передачу изъятых материалов, пояснила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Бурятской таможни Баирма Цыденова.
Бурятские таможенники отправили на СВО конфискованные товары
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