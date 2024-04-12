Бурятские таможенники отправили на СВО конфискованные товары

Общество, Фото: Бурятская таможня

Их общая стоимость перевалила за миллион рублей



В первом квартале 2024 года сотрудники Бурятской таможни передали на нужды специальной военной операции конфискованные товары на миллион рублей с лишним. Речь, в частности, о строительных и о пиломатериалах из сосны, пихты и лиственницы. Их изъяли на таможенных постах за недостоверное декларирование и несоблюдение запретов и ограничений при перемещении через границу.



Все эти товары по решению суда в итоге обратили в федеральную собственность. Только в январе-марте исполнили 15 соответствующих судебных актов. Уже после завершения этой процедуры таможенный орган организовал передачу изъятых материалов, пояснила начальник отделения распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Бурятской таможни Баирма Цыденова.



