Улан-удэнцев разгневал закуривший в автобусе мужчина

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Он как ни в чём не бывало смолил прямо в общественном транспорте



Жители бурятской столицы бурно обсуждают видео, размещённое в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». На кадрах – неизвестный, который спокойно курит сигарету прямо в автобусе. Судя по салону, это был новенький «Волгабас».



Мужчину запечатлели на камеру очевидцы, а запись обнародовали, судя по всему, для того, чтобы его пристыдить. Незнакомец смолил, сидя на задней площадке автобуса.



Чем закончилась эта история – неизвестно. Однако вызывающее поведение пассажира до глубины души возмутило участников сообщества. Многие задались вопросом, почему никто не поставил гражданина на место. И напомнили, что за курение в общественном месте вообще-то полагается штраф.

