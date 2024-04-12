Он как ни в чём не бывало смолил прямо в общественном транспорте
Жители бурятской столицы бурно обсуждают видео, размещённое в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте». На кадрах – неизвестный, который спокойно курит сигарету прямо в автобусе. Судя по салону, это был новенький «Волгабас».
Мужчину запечатлели на камеру очевидцы, а запись обнародовали, судя по всему, для того, чтобы его пристыдить. Незнакомец смолил, сидя на задней площадке автобуса.
Чем закончилась эта история – неизвестно. Однако вызывающее поведение пассажира до глубины души возмутило участников сообщества. Многие задались вопросом, почему никто не поставил гражданина на место. И напомнили, что за курение в общественном месте вообще-то полагается штраф.
Улан-удэнцев разгневал закуривший в автобусе мужчина
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В мэрии рассказали, чьё имущество оказалось под угрозой конфискации
В Мухоршибири решают проблему качества питьевой воды
Книги будут храниться в Национальной библиотеке республики
Он как ни в чём не бывало смолил прямо в общественном транспорте
Внешний вид влияет на имидж
Каждый четвёртый уходит с новой работы ещё до его окончания
«Завязывайте ленты и хадаки на ограждение», - обратились в национальном парке
В республике ощутимо похолодает
Там продавали вяленую и солёную рыбу без документов
В местах захоронений установят бункеры для мусора и дополнительные туалеты
Нарушение предлагают устранить за пять дней
Рейд прошёл в Закаменском районе
Им предложили делать свои дела на улице
Они заявили, что детям там приходится дышать сыростью
Их передадут в зону специальной военной операции