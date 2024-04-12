Молодой человек забирал деньги у обманутых пенсионеров
18-летний ангарчанин обвиняется в совершении трёх эпизодов по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба, совершенное организованной группой».
По версии следствия, молодой человек через мессенджер вступил в организованную преступную группу, которая дистанционно совершала мошеннические действия в отношении пенсионеров.
Аферисты звонили пожилым людям и сообщали ложную информацию о ДТП с участием их близких родственников. Обвиняемый был в роли курьера и должен был забирать деньги у обманутых пенсионеров.
- В результате преступной деятельности пострадали две жительницы Ангарска и одна жительница Братска. Им причинён ущерб на сумму около 700 тысяч рублей. Незаконная деятельность пресечена сотрудниками УМВД России по Ангарскому городскому округу, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Уголовное дело в отношении курьера с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
В отношении организаторов и иных участников преступлений расследование продолжается.
18-летний курьер мошенников предстанет перед судом в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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