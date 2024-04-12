12 апреля

11 апреля

Популярное

Госдумовец из Бурятии рассказал о борьбе против фиктивных браков с иностранцами

Госдумовец из Бурятии рассказал о борьбе против фиктивных браков с иностранцами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он связал усовершенствование миграционной политики со страшной трагедией в «Крокусе»

На днях депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект, направленный против фиктивных браков с иностранцами. Теперь приезжие из других стран смогут получить разрешение на временное проживание (РВП) в РФ в упрощённом порядке (то есть вне квоты), если состоят в браке с гражданами России как минимум два года.

Как отметил спикер ГД Вячеслав Володин, сегодня заключение таких браков без намерения создать семью или оформление фиктивного усыновления стали  лазейками для нелегальной миграции.

- Есть фирмы, которые оказывают подобные услуги за деньги. Необходимо это пресечь, – подчеркнул Володин.

Комментируя эту инициативу, депутат Госдумы от Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов заявил: после трагедии в «Крокус Сити Холле» вопросы совершенствования миграционной политики приобрели особую актуальность.

- По общему правилу, РВП иностранцы получают в пределах квоты, ежегодно утверждаемой правительством РФ. Очень часто для легализации своего миграционного статуса в России они используют институт брака без намерения создать семью, поскольку условие по сроку состояния в браке с гражданином России не предусмотрено, – пояснил парламентарий на своей странице во «ВКонтакте».

С момента чудовищного теракта в подмосковном Красногорске прошло три недели. Террористы, ворвавшиеся в концертный зал «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта (по московскому времени), открыли там стрельбу и устроили страшный пожар. По последним данным, погибли более 140 человек.

Террористов задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной. Всех четверых нападавших заключили под стражу. Пока – до 22 мая. Силовики взяли и их сообщников, включая мужчину, сдавшего преступникам квартиру. Последнего обвинили в пособничестве террористической группе.
госдума депутаты иностранные граждане

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Предприятия в Улан-Удэ проверяют на чистоту
Предприятия в Улан-Удэ проверяют на чистоту
Общество, 12.04.2024
Нарушение предлагают устранить за пять дней 
В райцентре в Бурятии школьников лишили туалета
В райцентре в Бурятии школьников лишили туалета
Общество, 12.04.2024
Им предложили делать свои дела на улице
«Полы сгнили, крыша протекает:» В Бурятии сельчане жалуются на школу-развалюху
«Полы сгнили, крыша протекает:» В Бурятии сельчане жалуются на школу-развалюху
Общество, 12.04.2024
Они заявили, что детям там приходится дышать сыростью
Общественники познакомились с работой центра управления ИТС Улан-Удэ
Общественники познакомились с работой центра управления ИТС Улан-Удэ
Общество, 12.04.2024
Установлено 133 обзорных камеры, 209 детекторов и 77 модернизированных светофоров
В Улан-Удэ объявили войну ненужной растительности
В Улан-Удэ объявили войну ненужной растительности
Общество, 12.04.2024
В городе избавляются от сухой травы
Госдумовец из Бурятии рассказал о борьбе против фиктивных браков с иностранцами
Госдумовец из Бурятии рассказал о борьбе против фиктивных браков с иностранцами
Общество, 12.04.2024
Он связал усовершенствование миграционной политики со страшной трагедией в «Крокусе»


Мэр Улан-Удэ проверил новую технику МУП «Управление трамвая»
Мэр Улан-Удэ проверил новую технику МУП «Управление трамвая»
Общество, 12.04.2024
Новый эвакуатор будет поднимать вагоны в случае «сходов» с рельс
Жителям Бурятии ограничивают вход в леса
Жителям Бурятии ограничивают вход в леса
Общество, 12.04.2024
Там вовсю устанавливают шлагбаумы
В Забайкалье в манго из Китая впервые обнаружили опасного вредителя
В Забайкалье в манго из Китая впервые обнаружили опасного вредителя
Общество, 12.04.2024
Червец комстока опасный вредитель сельскохозяйственных культур
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за тонировку
Жителя Улан-Удэ оштрафовали за тонировку
Общество, 12.04.2024
Ему придётся раскошелиться на две тысячи рублей
В Бурятию в апреле нагрянула зима
В Бурятию в апреле нагрянула зима
Общество, 12.04.2024
Перевал в прибрежном районе завалило снегом
В Бурятии аптека медлила с внесением данных о лекарствах
В Бурятии аптека медлила с внесением данных о лекарствах
Общество, 12.04.2024
Заведующую оштрафовали на пять тысяч 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^