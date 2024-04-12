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В районе Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении

В районе Бурятии проверили семьи, находящиеся в социально-опасном положении
Общество,  Фото:Минсоцзащиты Бурятии
Рейд прошёл в Закаменском районе

В Закаменском районе Бурятии специалисты социальной защиты проводят индивидуальную профилактическую работу с семьями, находящимися в социально-опасном положении.

- Очередной такой рейд состоялся 9 апреля совместно с представителями субъектов системы профилактики, с участием представителя прокуратуры района. Во всех обследованных семьях города Закаменск проведена проверка условий жизни, составлены акты обследования, проведены профилактические беседы по повышению родительской ответственности, по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей на водных объектах и обеспечению пожарной безопасности, об организации дополнительной занятости детей, - рассказала начальник отдела социальной защиты населения по Закаменскому району Вилора Дымбрылова. - В ходе рейда одной семье, признанной находящейся в социально-опасном положении, установлен автономный пожарный извещатель.

По её словам, техническое средство для оповещения о возникновении пожара в течение трёх лет уже установлено в квартирах и домах 187 семей района, в том числе многодетных. Средства на эти цели выделяются из муниципального бюджета, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты Бурятии. 
минсоцзащиты

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