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Водителей в Улан-Удэ штрафуют за неправильную перевозку грузов

Водителей в Улан-Удэ штрафуют за неправильную перевозку грузов
Общество,  Фото:администрация Октябрьского района
Очередному нарушителю придётся раскошелиться на 500 рублей

Жителям бурятской столицы напомнили о необходимости накрывать кузов большегруза брезентом или пологом при перевозке сыпучих и строительных материалов, лёгкой тары, листвы и ветвей деревьев, чтобы всё это не попало на дороги. Такое требование прописано в пункте 1.10 правил благоустройства территории Улан-Удэ.

Нарушителей отслеживают в ходе специальных рейдов под названием «Полог». На них составляют протоколы по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ, которая предусматривает штраф размером в 500 рублей

Очередной такой рейд устроили недавно в Октябрьском районе. Сотрудники райадминистрации и ГИБДД проверили четыре большегрузных машины. На нарушении в итоге попался один водитель.
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