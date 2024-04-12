Очередному нарушителю придётся раскошелиться на 500 рублей
Жителям бурятской столицы напомнили о необходимости накрывать кузов большегруза брезентом или пологом при перевозке сыпучих и строительных материалов, лёгкой тары, листвы и ветвей деревьев, чтобы всё это не попало на дороги. Такое требование прописано в пункте 1.10 правил благоустройства территории Улан-Удэ.
Нарушителей отслеживают в ходе специальных рейдов под названием «Полог». На них составляют протоколы по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ, которая предусматривает штраф размером в 500 рублей
Очередной такой рейд устроили недавно в Октябрьском районе. Сотрудники райадминистрации и ГИБДД проверили четыре большегрузных машины. На нарушении в итоге попался один водитель.
Водителей в Улан-Удэ штрафуют за неправильную перевозку грузов
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