Водителей в Улан-Удэ штрафуют за неправильную перевозку грузов

Общество, Фото: администрация Октябрьского района

Очередному нарушителю придётся раскошелиться на 500 рублей



Жителям бурятской столицы напомнили о необходимости накрывать кузов большегруза брезентом или пологом при перевозке сыпучих и строительных материалов, лёгкой тары, листвы и ветвей деревьев, чтобы всё это не попало на дороги. Такое требование прописано в пункте 1.10 правил благоустройства территории Улан-Удэ.



Нарушителей отслеживают в ходе специальных рейдов под названием «Полог». На них составляют протоколы по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ, которая предусматривает штраф размером в 500 рублей



Очередной такой рейд устроили недавно в Октябрьском районе. Сотрудники райадминистрации и ГИБДД проверили четыре большегрузных машины. На нарушении в итоге попался один водитель.

