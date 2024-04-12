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В Улан-Удэ водитель отвлёкся на телефон и сбил двух подростков

В Улан-Удэ водитель отвлёкся на телефон и сбил двух подростков
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Одного из них госпитализировали

В Улан-Удэ водитель «Тойоты Авенсис» сбил сразу двух 16-летних подростков. Причиной тому стал телефон, который отвлек автомобилиста.

ДТП произошло накануне вечером, 11 апреля на улице Полевая.

- 39-летний водитель автомобиля «Тойота Авенсис» вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на двух 16-летних пешеходов, стоящих на проезжей части. Сотрудникам ГИБДД водитель пояснил, что в момент ДТП отвлекся на телефон, - сообщили в Госавтоинспекции Бурятии.

Одного подростка медики осмотрели и отпустили домой, второго с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу.

Как сообщал «Байкал-Dailу», также вчера наезд произошёл на улице Смолина, напротив главного корпуса БГУ. Там столкнулись «Тойота Раум» и «Тойота Корона Премио», в результате чего второй автомобиль вылетел на тротуар и сбил женщину-пешехода.

ДТП

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