12 апреля

11 апреля

Популярное

В Улан-Удэ школьники и студенты запустили ракеты

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований

В День космонавтики, 12 апреля, на острове Богородский в Улан-Удэ прошли открытые республиканские соревнования по авиа- и ракетомодельному спорту. Они были приурочены к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина.

80 школьников и студентов из разных районов республики и Иркутской области соревновались как в личном, так и в командном зачёте. Самым зрелищным моментом состязаний стал запуск ракет модели класса S-7, съёмку которого вели с момента запуска и до приземления.

- Наша страна всегда была законодателем мод в этом направлении: от первых пороховых ракет до современных плазменных двигателей, ядерных двигателей, которые вчера казались чем-то фантастическим, а сегодня работают в космосе. Традиции Циолковского и Королёва, которые воплотились в первом старте, неуклонно развиваются. Мальчишки и девчонки, которые сегодня так увлечённо разбирают свои ракеты, готовятся к старту, эти традиции поддерживают и развивают. Завтра кто-то из них будет строить настоящие двигатели и продвигать технологии для нашей страны и для всего человечества, – отметил заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Бурятии Борис Грудинин.

Как сообщили в правительстве Бурятии, соревнования ежегодно проводит ресурсный центр «Созвездие» совместно с Институтом педагогики и психологии БГУ имени Доржи Банзарова. Цель мероприятия - развитие научно-технических и творческих навыков молодёжи и получение ими знаний о теории полёта ракет.
соревнования день космонавтики

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ школьники и студенты запустили ракеты
В Улан-Удэ школьники и студенты запустили ракеты
Общество, 12.04.2024
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований  

В Бурятии женщина перечислила аферистам 5 млн рублей
В Бурятии женщина перечислила аферистам 5 млн рублей
Общество, 12.04.2024
Порядка 2 миллионов рублей были её личными накоплениями, остальные деньги - средства договоров займа
«Будет непросто»: В Улан-Удэ перекроют востребованный участок
«Будет непросто»: В Улан-Удэ перекроют востребованный участок
Общество, 12.04.2024
Автомобилисты срезают по нему путь на Трубачеева
Клещи покусали уже 20 жителей Бурятии
Клещи покусали уже 20 жителей Бурятии
Общество, 12.04.2024
За помощью обратились люди из разных районов республики 
Новый детсад в Радужном готовится к открытию
Новый детсад в Радужном готовится к открытию
Общество, 12.04.2024
Мэр Улан-Удэ осмотрел новый корпус детсада
В Бурятии ЦРБ не давали платить за воду по счётчикам
В Бурятии ЦРБ не давали платить за воду по счётчикам
Общество, 12.04.2024
Больница не могла установить их из-за коммунальщиков

Жительница Бурятии из-за обиды едва не убила человека
Жительница Бурятии из-за обиды едва не убила человека
Общество, 12.04.2024
На суде женщина утверждала, что телесные повреждения причинила потерпевшему по неосторожности
Жителей Бурятии призвали не мусорить возле аэропорта
Жителей Бурятии призвали не мусорить возле аэропорта
Общество, 12.04.2024
«Картину, которую мы наблюдаем вгоняет в уныние», - сказал Дмитрий Гармаев
Бурятские таможенники отправили на СВО конфискованные товары
Бурятские таможенники отправили на СВО конфискованные товары
Общество, 12.04.2024
Их общая стоимость перевалила за миллион рублей
В Бурятии сельчане пожаловались на опасную детскую горку
В Бурятии сельчане пожаловались на опасную детскую горку
Общество, 12.04.2024
Конструкция деформировалась и едва держится

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^