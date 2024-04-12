«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В День космонавтики, 12 апреля, на острове Богородский в Улан-Удэ прошли открытые республиканские соревнования по авиа- и ракетомодельному спорту. Они были приурочены к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина.
80 школьников и студентов из разных районов республики и Иркутской области соревновались как в личном, так и в командном зачёте. Самым зрелищным моментом состязаний стал запуск ракет модели класса S-7, съёмку которого вели с момента запуска и до приземления.
- Наша страна всегда была законодателем мод в этом направлении: от первых пороховых ракет до современных плазменных двигателей, ядерных двигателей, которые вчера казались чем-то фантастическим, а сегодня работают в космосе. Традиции Циолковского и Королёва, которые воплотились в первом старте, неуклонно развиваются. Мальчишки и девчонки, которые сегодня так увлечённо разбирают свои ракеты, готовятся к старту, эти традиции поддерживают и развивают. Завтра кто-то из них будет строить настоящие двигатели и продвигать технологии для нашей страны и для всего человечества, – отметил заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России Бурятии Борис Грудинин.
Как сообщили в правительстве Бурятии, соревнования ежегодно проводит ресурсный центр «Созвездие» совместно с Институтом педагогики и психологии БГУ имени Доржи Банзарова. Цель мероприятия - развитие научно-технических и творческих навыков молодёжи и получение ими знаний о теории полёта ракет.
В Улан-Удэ школьники и студенты запустили ракеты
Общество, Фото:
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