В городе избавляются от сухой травы
С 1 апреля в Железнодорожном районе Улан-Удэ взялись за прошлогоднюю растительность. Подрядная организация убирает сухую траву на магистральных улицах. Охватить уже успели территорию у проспекта Автомобилистов и вдоль дороги по направлению к «Улан-УдэСтальмост».
В начале месяца в столице Бурятии стартовал месячник чистоты (возрастное ограничение – 0+). В его рамках сотрудники городской администрации устроят рейды и выяснят, отвечает ли содержание территорий и участков около зданий правилам благоустройства территорий Улан-Удэ. Следить за их состоянием, в том числе – приводить в порядок зелёные насаждения и газоны и косить траву – обязаны собственники.
В Улан-Удэ объявили войну ненужной растительности
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В городе избавляются от сухой травы
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