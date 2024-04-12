Новый детсад в Радужном готовится к открытию













Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрел новый корпус детсада «Ёлочка» на 280 мест в микрорайне Радужный Октябрьского района. Новое учреждение – единственное в этом микрорайоне. С его открытием все дошколята, которых возили в другие сады и те, кто только пойдут в сад, будут обеспечены здесь местами.- В конце прошлого года мы построили три новых детских сада. В этом году мы будем постепенно вводить их эксплуатацию. Этот садик – один из них, он готов. Сейчас нам необходимо получить все разрешительные документы, и в первую очередь - лицензию на образовательную деятельность. Для её получения есть ряд этапов, которые надо пройти. После этого садик откроет свои двери для малышей микрорайона. Ориентировочно, это будет летом. Сейчас пока формируем коллектив – это нянечки, педагогические, медицинские работники, административно-управленческий персонал, - рассказал Игорь Шутенков.Этой весной, пока садик не открылся, проведут ревизию благоустройства его территории, где размещены детские площадки. На все работы есть гарантийные обязательства, подрядчик держит ситуацию на контроле.В скором времени к новому объекту построят дорогу, что также благоприятно отразится на жизни жителей микрорайона.- За год, с момента начала строительства садика, стоимость земельных участков здесь изменилась. Горожане начали осваивать новые участки. Все-таки жизнь тяготеет к социальному объекту, - отметил мэр.Уже начат процесс приёма заявлений от родителей для получения мест в этом саду.- Процесс идёт. Все под контролем нашего комитета. Каждый родитель может внести изменения в личную карточку ребёнка, добавив этот детсад. Его наименование - 47/3 «Ёлочка». С открытием этого садика мы планируем закрыть все существующие потребности в дошкольных местах в этом микрорайоне, - сказала Анна Батурина, заместитель председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ.В новом садике будет семь групп для детей раннего возраста - от 1,5 до 3 лет, три группы для младшего и среднего дошкольного возрастов - от 3 до 5 лет, и четыре группы для дошкольного возраста – от 5 до 7 лет.Детсад в мкрн Радужный является подразделением детсада «Ёлочка», который находится в мкрн Забайкальский. Он построен по типовому проекту. Здание двухэтажное, состоит из 4-х блоков, соединённых между собой переходами. В блоках размещены: 14 групповых ячеек на 280 детей. В каждой групповой ячейке предусмотрена раздевальная комната, игровая, буфетная, спальня, санитарный узел для детей. Также есть помещения для занятий: музыкальный зал, зал для занятий физкультурой, кабинет логопеда, психолога и другие. В здании оборудован пищеблок, есть служебно-бытовые помещения для персонала. Садик будет отапливать блочно-модульная водогрейная газодизельная котельная, которую установили на его территории.Объект построен в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» и госпрограммы РБ «Развитие образования и науки Республики Бурятия».С учётом построенных трёх детсадов, за последние три года в Улан-Удэ возвели 22 новых дошкольных учреждения, сообщает пресс-служба мэрии города.