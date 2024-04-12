12 апреля

11 апреля

Популярное

Новый детсад в Радужном готовится к открытию

Новый детсад в Радужном готовится к открытию
Общество,  Фото:Мэрия Улан-Удэ
Мэр Улан-Удэ осмотрел новый корпус детсада

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков осмотрел новый корпус детсада «Ёлочка» на 280 мест в микрорайне Радужный Октябрьского района. Новое учреждение – единственное в этом микрорайоне. С его открытием все дошколята, которых возили в другие сады и те, кто только пойдут в сад, будут обеспечены здесь местами.

- В конце прошлого года мы построили три новых детских сада. В этом году мы будем постепенно вводить их эксплуатацию. Этот садик – один из них, он готов. Сейчас нам необходимо получить все разрешительные документы, и в первую очередь - лицензию на образовательную деятельность. Для её получения есть ряд этапов, которые надо пройти. После этого садик откроет свои двери для малышей микрорайона. Ориентировочно, это будет летом. Сейчас пока формируем коллектив – это нянечки, педагогические, медицинские работники, административно-управленческий персонал, - рассказал Игорь Шутенков.

Этой весной, пока садик не открылся, проведут ревизию благоустройства его территории, где размещены детские площадки. На все работы есть гарантийные обязательства, подрядчик держит ситуацию на контроле.



В скором времени к новому объекту построят дорогу, что также благоприятно отразится на жизни жителей микрорайона.

- За год, с момента начала строительства садика, стоимость земельных участков здесь изменилась. Горожане начали осваивать новые участки. Все-таки жизнь тяготеет к социальному объекту, - отметил мэр.

Уже начат процесс приёма заявлений от родителей для получения мест в этом саду.

- Процесс идёт. Все под контролем нашего комитета. Каждый родитель может внести изменения в личную карточку ребёнка, добавив этот детсад. Его наименование - 47/3 «Ёлочка». С открытием этого садика мы планируем закрыть все существующие потребности в дошкольных местах в этом микрорайоне, - сказала Анна Батурина, заместитель председателя комитета по образованию администрации Улан-Удэ.

В новом садике будет семь групп для детей раннего возраста - от 1,5 до 3 лет, три группы для младшего и среднего дошкольного возрастов - от 3 до 5 лет, и четыре группы для дошкольного возраста – от 5 до 7 лет.

Детсад в мкрн Радужный является подразделением детсада «Ёлочка», который находится в мкрн Забайкальский. Он построен по типовому проекту. Здание двухэтажное, состоит из 4-х блоков, соединённых между собой переходами. В блоках размещены: 14 групповых ячеек на 280 детей. В каждой групповой ячейке предусмотрена раздевальная комната, игровая, буфетная, спальня, санитарный узел для детей. Также есть помещения для занятий: музыкальный зал, зал для занятий физкультурой, кабинет логопеда, психолога и другие. В здании оборудован пищеблок, есть служебно-бытовые помещения для персонала. Садик будет отапливать блочно-модульная водогрейная газодизельная котельная, которую установили на его территории.

Объект построен в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» и госпрограммы РБ «Развитие образования и науки Республики Бурятия».

С учётом построенных трёх детсадов, за последние три года в Улан-Удэ возвели 22 новых дошкольных учреждения, сообщает пресс-служба мэрии города. 

детские сады Мэрия Улан-Удэ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

«Будет непросто»: В Улан-Удэ перекроют востребованный участок
«Будет непросто»: В Улан-Удэ перекроют востребованный участок
Общество, 12.04.2024
Автомобилисты срезают по нему путь на Трубачеева
Клещи покусали уже 20 жителей Бурятии
Клещи покусали уже 20 жителей Бурятии
Общество, 12.04.2024
За помощью обратились люди из разных районов республики 
Новый детсад в Радужном готовится к открытию
Новый детсад в Радужном готовится к открытию
Общество, 12.04.2024
Мэр Улан-Удэ осмотрел новый корпус детсада
В Бурятии ЦРБ не давали платить за воду по счётчикам
В Бурятии ЦРБ не давали платить за воду по счётчикам
Общество, 12.04.2024
Больница не могла установить их из-за коммунальщиков

Жительница Бурятии из-за обиды едва не убила человека
Жительница Бурятии из-за обиды едва не убила человека
Общество, 12.04.2024
На суде женщина утверждала, что телесные повреждения причинила потерпевшему по неосторожности
Жителей Бурятии призвали не мусорить возле аэропорта
Жителей Бурятии призвали не мусорить возле аэропорта
Общество, 12.04.2024
«Картину, которую мы наблюдаем вгоняет в уныние», - сказал Дмитрий Гармаев
Бурятские таможенники отправили на СВО конфискованные товары
Бурятские таможенники отправили на СВО конфискованные товары
Общество, 12.04.2024
Их общая стоимость перевалила за миллион рублей
В Бурятии сельчане пожаловались на опасную детскую горку
В Бурятии сельчане пожаловались на опасную детскую горку
Общество, 12.04.2024
Конструкция деформировалась и едва держится
Улан-удэнцы рискуют лишиться своих гаражей
Улан-удэнцы рискуют лишиться своих гаражей
Общество, 12.04.2024
В мэрии рассказали, чьё имущество оказалось под угрозой конфискации
Жители села в Бурятии смогут пить воду без примесей
Жители села в Бурятии смогут пить воду без примесей
Общество, 12.04.2024
В Мухоршибири решают проблему качества питьевой воды  
Бурятии передали в дар трёхтомник об истории Севастополя
Бурятии передали в дар трёхтомник об истории Севастополя
Общество, 12.04.2024
Книги будут храниться в Национальной библиотеке республики
Улан-удэнцев разгневал закуривший в автобусе мужчина
Улан-удэнцев разгневал закуривший в автобусе мужчина
Общество, 12.04.2024
Он как ни в чём не бывало смолил прямо в общественном транспорте

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^