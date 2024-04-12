В Бурятии инженер за взятки выдавал удостоверения трактористов

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Его отправили в колонию



Бывший главный государственный инженер – инспектор Гостехнадзора Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», двух преступлений - по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия» и девяти преступлений - по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».



Следствием и судом установлено, что с июня 2020 по октябрь 2022 года государственный инженер получил две взятки от знакомых на общую сумму 50 тысяч рублей. За деньги он внёс ложные сведения в несколько официальных документов и незаконно выдал трём гражданам удостоверения тракториста-машиниста, позволяющее управлять самоходными машинами, без фактического прохождения ими обучения и сдачи экзаменов по отдельным категориям.



- Приговором суда должностному лицу назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок три года, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

