Его отправили в колонию
Бывший главный государственный инженер – инспектор Гостехнадзора Бурятии признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», двух преступлений - по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки за незаконные действия» и девяти преступлений - по ч. 2 ст. 292 УК РФ «Служебный подлог».
Следствием и судом установлено, что с июня 2020 по октябрь 2022 года государственный инженер получил две взятки от знакомых на общую сумму 50 тысяч рублей. За деньги он внёс ложные сведения в несколько официальных документов и незаконно выдал трём гражданам удостоверения тракториста-машиниста, позволяющее управлять самоходными машинами, без фактического прохождения ими обучения и сдачи экзаменов по отдельным категориям.
- Приговором суда должностному лицу назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления, на срок три года, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
В Бурятии инженер за взятки выдавал удостоверения трактористов
Происшествия, Фото:
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