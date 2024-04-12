Огонь потушили за 10 минут
Накануне, 11 апреля, в селе Нижний Саянтуй по улице Степная загорелся сарай.
На момент прибытия пожарных дощатое строение полыхало на территории нежилого домовладения. Потушить пожар удалось за 10 минут. В результате пожара повреждены кровля и стена сарая.
Хозяин, площадь, причина и ущерб устанавливаются, сообщает администрация МО «Тарбагатайский район».
В Тарбагатайском районе Бурятии горел сарай
Происшествия, Фото:
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