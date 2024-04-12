В Улан-Удэ наркосбытчиков отправили за решётку

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Они распространяли наркотики в района и столице Бурятии



Четверо жителей Бурятии признаны виновными в совершении двух преступлений за незаконный сбыт наркотиков и 12 преступлений за покушение на сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.



В суде установлено, что в октябре 2021 года горожане объединились в организованную группу для систематического распространения наркотических средств на территории республики. С января по май 2022 года они закупали в Иркутске оптовые партии наркотиков, расфасовывали в отдельные свёртки, которые в последующем помещали в оборудованные тайники-«закладки» в различных местах Улан-Удэ и районах республики. Общение с потребителями шло через мессенджер.



Преступников задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий органов полиции.



- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учётом мнения государственного обвинителя приговорил двух участников группы к 5 годам 6 месяцам и 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двум другим назначил 7 и 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор не вступил в законную силу.



В отношении организатора группы тем же судом ранее постановлен обвинительный приговор.

