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В Улан-Удэ наркосбытчиков отправили за решётку

В Улан-Удэ наркосбытчиков отправили за решётку
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Они распространяли наркотики в района и столице Бурятии

Четверо жителей Бурятии признаны виновными в совершении двух преступлений за незаконный сбыт наркотиков и 12 преступлений за покушение на сбыт наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В суде установлено, что в октябре 2021 года горожане объединились в организованную группу для систематического распространения наркотических средств на территории республики. С января по май 2022 года они закупали в Иркутске оптовые партии наркотиков, расфасовывали в отдельные свёртки, которые в последующем помещали в оборудованные тайники-«закладки» в различных местах Улан-Удэ и районах республики. Общение с потребителями шло через мессенджер.

Преступников задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий органов полиции.

- Железнодорожный районный суд Улан-Удэ с учётом мнения государственного обвинителя приговорил двух участников группы к 5 годам 6 месяцам и 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, двум другим назначил 7 и 11 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

Приговор не вступил в законную силу.

В отношении организатора группы тем же судом ранее постановлен обвинительный приговор.
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