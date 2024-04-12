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Улан-удэнские кладбища готовят к родительскому дню

Улан-удэнские кладбища готовят к родительскому дню
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В местах захоронений установят бункеры для мусора и дополнительные туалеты

Родительский день в этом году выпадает на 14 мая – девятый день после Пасхи. Места захоронений в столице Бурятии уже вовсю приводят в порядок. Там появятся бункеры-накопители для мусора и дополнительные ёмкости для воды. На кладбищах в микрорайоне Горького, на Шишковке, в Загорске, Тальцах, на Кирзаводе, в Зверосовхозе и на Стеклозаводе установят дополнительные туалеты.

В родительский день улан-удэнцев призвали не выбрасывать мусор где попало, а доносить его до контейнеров.

- Зачастую отходы оказываются на соседних могилах. Если на новых кладбищах предусмотрена разбивка на сектора и кварталы, то на старых нет. Поэтому просим весь мусор выносить и бросать в контейнеры. Запрещается складировать его в неотведённых для этого местах, – отмечает директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.

А ещё к 14 мая на городских кладбищах сделают противопожарные минерализованные полосы и обработают территории от клещей и грызунов. 
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