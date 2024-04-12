Улан-удэнские кладбища готовят к родительскому дню

В местах захоронений установят бункеры для мусора и дополнительные туалеты



Родительский день в этом году выпадает на 14 мая – девятый день после Пасхи. Места захоронений в столице Бурятии уже вовсю приводят в порядок. Там появятся бункеры-накопители для мусора и дополнительные ёмкости для воды. На кладбищах в микрорайоне Горького, на Шишковке, в Загорске, Тальцах, на Кирзаводе, в Зверосовхозе и на Стеклозаводе установят дополнительные туалеты.



В родительский день улан-удэнцев призвали не выбрасывать мусор где попало, а доносить его до контейнеров.



- Зачастую отходы оказываются на соседних могилах. Если на новых кладбищах предусмотрена разбивка на сектора и кварталы, то на старых нет. Поэтому просим весь мусор выносить и бросать в контейнеры. Запрещается складировать его в неотведённых для этого местах, – отмечает директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.



А ещё к 14 мая на городских кладбищах сделают противопожарные минерализованные полосы и обработают территории от клещей и грызунов.

