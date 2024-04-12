В местах захоронений установят бункеры для мусора и дополнительные туалеты
Родительский день в этом году выпадает на 14 мая – девятый день после Пасхи. Места захоронений в столице Бурятии уже вовсю приводят в порядок. Там появятся бункеры-накопители для мусора и дополнительные ёмкости для воды. На кладбищах в микрорайоне Горького, на Шишковке, в Загорске, Тальцах, на Кирзаводе, в Зверосовхозе и на Стеклозаводе установят дополнительные туалеты.
В родительский день улан-удэнцев призвали не выбрасывать мусор где попало, а доносить его до контейнеров.
- Зачастую отходы оказываются на соседних могилах. Если на новых кладбищах предусмотрена разбивка на сектора и кварталы, то на старых нет. Поэтому просим весь мусор выносить и бросать в контейнеры. Запрещается складировать его в неотведённых для этого местах, – отмечает директор МАУ «Специализированная служба» Галина Тарабрина.
А ещё к 14 мая на городских кладбищах сделают противопожарные минерализованные полосы и обработают территории от клещей и грызунов.
Улан-удэнские кладбища готовят к родительскому дню
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В республике ощутимо похолодает
Там продавали вяленую и солёную рыбу без документов
В местах захоронений установят бункеры для мусора и дополнительные туалеты
Нарушение предлагают устранить за пять дней
Рейд прошёл в Закаменском районе
Им предложили делать свои дела на улице
Они заявили, что детям там приходится дышать сыростью
Их передадут в зону специальной военной операции
Установлено 133 обзорных камеры, 209 детекторов и 77 модернизированных светофоров
В городе избавляются от сухой травы
Он связал усовершенствование миграционной политики со страшной трагедией в «Крокусе»
Новый эвакуатор будет поднимать вагоны в случае «сходов» с рельс
Там вовсю устанавливают шлагбаумы
Червец комстока опасный вредитель сельскохозяйственных культур
Сайт не работал два месяца