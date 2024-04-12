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В селе Бурятии под покровом ночи вспыхнуло сено

В селе Бурятии под покровом ночи вспыхнуло сено
Происшествия,  Фото:«Кяхта-инфо.24/7»
Огонь охватил площадь в 90 «квадратов»

Возгорание произошло ночью 12 апреля в селе Усть-Кяхта. Около 02:30 на улице Советская вспыхнул стог сена. Туда для тушения отправились три сотрудника пожарной части № 84, сообщает «Кяхта-инфо.24/7».

В 03:05 огонь удалось локализовать. Он не угрожал жилым домам. Общая площадь пожара составила 90 квадратных метров.

пожар сено

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