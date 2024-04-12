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Улан-удэнец ради видео нарушил правила

Улан-удэнец ради видео нарушил правила
Общество,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Водителя, перевозившего опасным образом пассажира, наказали

Сотрудники ГИБДД задержали водителя, нарушившего правила перевозки пассажира. Информацию о небезопасной поездке вне салона автомобиля на одной из улиц Улан-Удэ очевидцы сообщили через телеграм-бот.

- Сотрудниками Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии задержан мужчина, нарушивший правила перевозки пассажира. О небезопасной поездке водителя автомобиля «Тойота Королла» на улице Бабушкина в Улан-Удэ очевидцы сообщили через телеграм-бот @gibdd03_bot. Пассажир иномарки высунулся всем корпусом тела из салона транспортного средства и снимал видео. Ориентировка на задержание нарушителя была передана экипажам ДПС, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Машину остановили инспекторы ГИБДД на улице Революции 1905 года. За рулём транспортного средства находился 20-летний молодой человек. Вину свою он не отрицал и пояснил, что катался с другом, который решил таким образом сделать видео.

В отношении автомобилиста составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки пассажира, а также отсутствие страхового полиса ОСАГО.

- Госавтоинспекция региона выражает благодарность очевидцам, своевременно сообщившим в полицию об опасном поведении участников дорожного движения, - отметили в УГИБДД по Бурятии. 

ГИБДД ПДД

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