Улан-удэнец ради видео нарушил правила









Машину остановили инспекторы ГИБДД на улице Революции 1905 года. За рулём транспортного средства находился 20-летний молодой человек. Вину свою он не отрицал и пояснил, что катался с другом, который решил таким образом сделать видео.



В отношении автомобилиста составлены административные протоколы за нарушение правил перевозки пассажира, а также отсутствие страхового полиса ОСАГО.



- Госавтоинспекция региона выражает благодарность очевидцам, своевременно сообщившим в полицию об опасном поведении участников дорожного движения, - отметили в УГИБДД по Бурятии.







Сотрудники ГИБДД задержали водителя, нарушившего правила перевозки пассажира. Информацию о небезопасной поездке вне салона автомобиля на одной из улиц Улан-Удэ очевидцы сообщили через телеграм-бот.- Сотрудниками Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД Бурятии задержан мужчина, нарушивший правила перевозки пассажира. О небезопасной поездке водителя автомобиля «Тойота Королла» на улице Бабушкина в Улан-Удэ очевидцы сообщили через телеграм-бот @gibdd03_bot. Пассажир иномарки высунулся всем корпусом тела из салона транспортного средства и снимал видео. Ориентировка на задержание нарушителя была передана экипажам ДПС, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.