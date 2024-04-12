Улан-удэнцы рискуют лишиться своих гаражей

В мэрии рассказали, чьё имущество оказалось под угрозой конфискации



В 2023 году в Улан-Удэ вплотную взялись за металлические гаражи – их инвентаризация велась во всех трёх районах города. Проверяющие выявляют неоформленные постройки и размещают на них требования явиться в районную администрацию.



Если собственник никак не отреагирует, гараж снесут в течение 15 дней. Специалисты сделают опись имущества и фотофиксацию и увезут его на стоянку, которая находится под охраной и постоянным видеонаблюдением. Объект будет храниться там до тех пор, пока суд не признает право муниципальной собственности на него. Если хозяин так и не найдётся, «нахаловку» обратят в такую собственность и утилизируют.



На днях сотрудники администрации Советского района провели очередную инвентаризацию на улицах Гоголя, Тарбагатайская и Воровского. Специальные уведомления разместили на каждом гараже.



- Если владельцы не выполнят требования в указанный срок, последуют меры по освобождению земли. Гаражи перевезут на специальную штрафстоянку, – подчеркнули в райадминистрации.

