Более 3,5 тысяч жителей Бурятии прошли обследования на фестивале здоровья





Более 3,5 тысяч человек прошли обследования на фестивале здоровья «Бурятия — здоровый край!», который проходил 5-6 апреля в ФСК. Об этом сообщила заместитель председателя правительства -министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.581 человек проверил уровень сахара в крови, холестерин — 318, экспресс-тест на ВИЧ сдали 174 человека, флюорографию прошли 137 человек, маммографию — 93, измерили внутриглазное давление 634 человека.Консультации врачей получили:терапевта — 419,гинеколога — 43,нарколога — 49,эндокринолога — 194,дерматолога — 186,стоматолога — 375,онколога — 93,врача ЛФК — 142,врача тибетской медицины — 42,психолога — 67.- Все, кто прошёл обследования, получили рекомендации, и по необходимости направлены на дополнительное обследование. Но пройти обследование можно в любое время года в рамках диспансеризации и профосмотров в поликлиниках по месту прикрепления, - отметила Евгения Лудупова.Она призвала жителей Бурятии позаботиться о своём здоровье и пройти диспансеризацию.