Более 3,5 тысяч жителей Бурятии прошли обследования на фестивале здоровья

Более 3,5 тысяч человек прошли обследования на фестивале здоровья «Бурятия — здоровый край!», который проходил 5-6 апреля в ФСК. Об этом сообщила заместитель председателя правительства -министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.
581 человек проверил уровень сахара в крови, холестерин — 318, экспресс-тест на ВИЧ сдали 174 человека, флюорографию прошли 137 человек, маммографию — 93, измерили внутриглазное давление 634 человека.
Консультации врачей получили:
терапевта — 419,
гинеколога — 43,
нарколога — 49,
эндокринолога — 194,
дерматолога — 186,
стоматолога — 375,
онколога — 93,
врача ЛФК — 142,
врача тибетской медицины — 42,
психолога — 67.
- Все, кто прошёл обследования, получили рекомендации, и по необходимости направлены на дополнительное обследование. Но пройти обследование можно в любое время года в рамках диспансеризации и профосмотров в поликлиниках по месту прикрепления, - отметила Евгения Лудупова.
Она призвала жителей Бурятии позаботиться о своём здоровье и пройти диспансеризацию.