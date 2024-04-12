В Бурятии проверили форму сотрудников УФСИН

Внешний вид влияет на имидж
В УФСИН России по Бурятии состоялся строевой смотр сотрудников регионального пенитенциарного ведомства. В ходе смотра заместитель начальника управления Михаил Капишулин совместно с сотрудниками отдела кадров и отделения по работе с личным составом проверил внешний вид сотрудников, наличие форменного обмундирования, специальных жетонов, соответствие служебных удостоверений.
- По результатам проведённого строевого смотра внешний вид личного состава управления признан удовлетворительным, форма одежды соответствует требованиям ведомственных приказов, - сообщает
По словам руководства, соблюдение сотрудниками установленной формы одежды является одним из факторов формирования в обществе положительного имиджа сотрудника УИС.
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