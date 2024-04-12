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В Бурятии ЦРБ не давали платить за воду по счётчикам

В Бурятии ЦРБ не давали платить за воду по счётчикам
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Больница не могла установить их из-за коммунальщиков

ООО «Закаменск ЖКХ» исполнило предупреждение Бурятского управления федеральной антимонопольной службы и выдало Закаменской центральной районной больнице технические условия на установку приборов учёта в зданиях ЦРБ. Как выяснилось, медучреждение несколько лет платило за горячую воду и тепло по нормативам, а не по фактическому потреблению из-за вышеупомянутого ООО.

- Поставщик настаивал на монтаже счётчиков в тепловом коллекторе, хотя тепло- и водосети между коллектором и больничными корпусами больнице не принадлежат, – рассказали в антимонопольной службе.

С заявлением в ведомство обратилась сама ЦРБ. После этого ООО выдали предупреждение – его предостерегли от навязывания больнице невыгодных условий договоров тепло- и водоснабжения.

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