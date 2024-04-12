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Сотрудник УФСИН по Бурятии помог подключить интернет в школе-интернате

Сотрудник УФСИН по Бурятии помог подключить интернет в школе-интернате
Общество,  Фото:УФСИН по РБ
Руководство школы поблагодарило его

Сотрудники лечебно-исправительного учреждения №5 в Мухоршибирском районе Бурятии помогли с подключением интернета в Усть-Алтачейской средней общеобразовательной школе-интернате.

- Учреждение постоянно оказывает различную помощь учебному заведению, в котором обучаются дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. На этот раз сотрудник помог настроить и установить оборудование, - отметили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Руководство школы выразило слова благодарности за оказанную помощь, а также вручило старшему инженеру группы ИТОСиВ отдела охраны Чингису Доржиеву благодарственное письмо.
УФСИН

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