Стендапер с ТНТ обидела жителей Бурятии



На ТНТ вышел очередной выпуск шоу «Женский стендап» (возрастное ограничение – 18+) с участием пяти юмористок. Среди них – и комик Зоя Яровицына, которая неудачно пошутила про Бурятию, обидев тем самым многих жителей республики.



Яровицына начала своё выступление с заявления, что недавно покрасила волосы. Девушка объяснила это резким желанием что-нибудь в себе поменять.



- Покрасилась и ещё решила обновить свой гардероб – захотелось выглядеть как-то взрослее, элегантнее. Поняла, что мне скоро 35 лет, а в шкафу – одни футболки, толстовки и джинсы, – отметила Зоя. – Мне это уже не подходит. Знаю, что в любом возрасте сейчас можно носить любую одежду. Просто хочется как-то не забывать, сколько тебе лет. Хотя в этом плане, конечно, утреннее отражение в зеркале забыть не даёт. Вот это которое до начала «реанимационных» мероприятий – до того, как пошли в ход маски, патчи, уговоры типа: «Пожалуйста, пусть глаза откроются». А то меня на работе уже спрашивают, какие у нас в Бурятии традиции.



Последняя фраза и возмутила жителей республики. Фрагмент выступления Яровицыной облетело соцсети. В одном из местных пабликов развернулась бурная дискуссия по этому поводу. Интернет-пользователи задались вопросом, почему такое вообще пропускают в эфир на федеральном канале.



- Как некрасиво! Это смешно по-вашему? – негодуют наши земляки, обращаясь к стендаперу.



От Яровицыной потребовали публичных извинений за оскорбление бурятского народа, а некоторые даже призвали подать на неё в суд. «Позорище таким комикам», – пишут посетители паблика, отмечая, что это заявление было «крайне неосмотрительно».







Припомнили Зое и историю Анфисы Чеховой. Три года назад известная ведущая оказалась в центре грандиозного скандала , разгоревшегося из-за неосторожной фразы о жительницах Бурятии. Тогда, во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (16+), которую Чехова ведёт вместе с Авророй, знаменитость рассказала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение».