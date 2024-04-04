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Стендапер с ТНТ обидела жителей Бурятии

Стендапер с ТНТ обидела жителей Бурятии
Общество,  Фото:скриншот
Теперь от Зои Яровициной требуют извинений и хотят подать на неё в суд

На ТНТ вышел очередной выпуск шоу «Женский стендап» (возрастное ограничение – 18+) с участием пяти юмористок. Среди них – и комик Зоя Яровицына, которая неудачно пошутила про Бурятию, обидев тем самым многих жителей республики.

Яровицына начала своё выступление с заявления, что недавно покрасила волосы. Девушка объяснила это резким желанием что-нибудь в себе поменять.

- Покрасилась и ещё решила обновить свой гардероб – захотелось выглядеть как-то взрослее, элегантнее. Поняла, что мне скоро 35 лет, а в шкафу – одни футболки, толстовки и джинсы, – отметила Зоя. – Мне это уже не подходит. Знаю, что в любом возрасте сейчас можно носить любую одежду. Просто хочется как-то не забывать, сколько тебе лет. Хотя в этом плане, конечно, утреннее отражение в зеркале забыть не даёт. Вот это которое до начала «реанимационных» мероприятий – до того, как пошли в ход маски, патчи, уговоры типа: «Пожалуйста, пусть глаза откроются». А то меня на работе уже спрашивают, какие у нас в Бурятии традиции.

Последняя фраза и возмутила жителей республики. Фрагмент выступления Яровицыной облетело соцсети. В одном из местных пабликов развернулась бурная дискуссия по этому поводу. Интернет-пользователи задались вопросом, почему такое вообще пропускают в эфир на федеральном канале.

- Как некрасиво! Это смешно по-вашему? – негодуют наши земляки, обращаясь к стендаперу.

От Яровицыной потребовали публичных извинений за оскорбление бурятского народа, а некоторые даже призвали подать на неё в суд. «Позорище таким комикам», – пишут посетители паблика, отмечая, что это заявление было «крайне неосмотрительно».

Припомнили Зое и историю Анфисы Чеховой. Три года назад известная ведущая оказалась в центре грандиозного скандала, разгоревшегося из-за неосторожной фразы о жительницах Бурятии. Тогда, во время первого выпуска шоу «Скажи, подруга» на телеканале «Домашний» (16+), которую Чехова ведёт вместе с Авророй, знаменитость рассказала, как врач-косметолог вкачал ей литр гиалуронки, и она, мол, «стала бурятской женщиной», а потом «два месяца не могла смотреть на своё отражение».

Этот фрагмент тоже мгновенно разлетелся по Сети. Жительницы и уроженки республики, естественно, обиделись, обвинили теледиву в национализме и потребовали извинений. Затравленная Анфиса записала видеообращение, в котором призналась, что из-за переживаний не спала всю ночь. А позже выложила ещё одно видео, в котором опять попыталась реабилитироваться перед нашими землячками. 
скандал соцсети телевидение

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