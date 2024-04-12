Там продавали вяленую и солёную рыбу без документов
В течение недели – с 28 марта по 5 апреля – сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии обследовали хозяйствующие субъекты в Северобайкальске. Без нарушений не обошлось. Как выяснилось, одна ИП продавала в рыбном ряду вяленый и солёный омуль без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), подтверждающих его качество и безопасность.
А другая предпринимательница, которой принадлежит точка общепита, использовала продукцию без ВСД. У неё не оказалось зарегистрированной торговой площадки и объектов во ФГИС «Цербер». Нарушительницам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований федерального закона № 248 («О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ») от 31 июля 2020 года.
На севере Бурятии торговали подозрительным омулем
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