На севере Бурятии торговали подозрительным омулем

Там продавали вяленую и солёную рыбу без документов



В течение недели – с 28 марта по 5 апреля – сотрудники управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии обследовали хозяйствующие субъекты в Северобайкальске. Без нарушений не обошлось. Как выяснилось, одна ИП продавала в рыбном ряду вяленый и солёный омуль без ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), подтверждающих его качество и безопасность.



А другая предпринимательница, которой принадлежит точка общепита, использовала продукцию без ВСД. У неё не оказалось зарегистрированной торговой площадки и объектов во ФГИС «Цербер». Нарушительницам объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований федерального закона № 248 («О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ») от 31 июля 2020 года.



