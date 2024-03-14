Стало известно имя лихача, устроившего страшный пожар в кафе в Бурятии









Виновник скрылся с места аварии, однако на следующий день его задержали. Как выяснилось, 21-летний парень



Пожар же тушили до вечера. Обошлось без пострадавших, однако деревянное здание площадью в 400 с лишним квадратных метров пламя уничтожило полностью – от него ничего не осталось.



Тогда владелец заведения Арсентий Тарнюев Всё произошло ещё в конце августа. В тункинском посёлке Аршан случился страшный пожар – вспыхнуло популярное местное кафе «ШангриЛа» на улице Трактовая. В него въехал автомобиль Mazda Demio. Водитель, не справившись с управлением, врезался прямо в газгольдер (резервуар с газом), и он загорелся. В иномарке в тот момент было ещё несколько человек.Виновник скрылся с места аварии, однако на следующий день его задержали. Как выяснилось, 21-летний парень угнал чужое авто. За руль он сел пьяным и без прав, а после произошедшего прятался у знакомых.Пожар же тушили до вечера. Обошлось без пострадавших, однако деревянное здание площадью в 400 с лишним квадратных метров пламя уничтожило полностью – от него ничего не осталось.Тогда владелец заведения Арсентий Тарнюев заявил СМИ, что уголовное дело на виновных не возбудили. На его беду отозвались только в следственном управлении СКР по Бурятии. Доведённый до отчаяния бизнесмен решил дойти до президента страны Владимира Путина и председателя следственного комитета России Александра Быстрыкина, чтобы привлечь внимание к этой ситуации.



В тот же день Бастрыкин поручил руководителю СУ Вячеславу Сухорукову возбудить уголовное дело и доложить о расследовании. Его взяли на контроль в центральном аппарате ведомства.



Парню, устроившему ДТП, предъявили обвинение по двум статьям – за угон автомобиля и за уничтожение чужого имущества в крупном размере (совершённое путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности – по части 2 статьи 168 Уголовного кодекса РФ). Потерпевшим по второму проходит Тарнюев.



Дело возбудили в конце августа, а в конце октября лихачу избрали меру пресечения – подписку о невыезде. Сам он



Недавно Бастрыкин вновь затребовал доклад о расследовании уголовного дела. Случилось это после жалобы, которую предприниматель направил в СКР. На очередной встрече с журналистами Арсентий Тарнюев рассказал, что предыдущего следователя отстранили и с того момента началась откровенная волокита и «имитация хода следствия». В конце января дело изъяли из производства Тункинского (межрайонного) следственного отдела и передали в СУ СКР по Бурятии. Парню, устроившему ДТП, предъявили обвинение по двум статьям – за угон автомобиля и за уничтожение чужого имущества в крупном размере (совершённое путём неосторожного обращения с огнём или иными источниками повышенной опасности – по части 2 статьи 168 Уголовного кодекса РФ). Потерпевшим по второму проходит Тарнюев.Дело возбудили в конце августа, а в конце октября лихачу избрали меру пресечения – подписку о невыезде. Сам он не признаёт свою вину, в содеянном не раскаивается и даже не принёс обычные человеческие извинения. Сам виновник аварии – из очень влиятельной семьи со связями.Недавно Бастрыкин вновь затребовал доклад о расследовании уголовного дела. Случилось это после жалобы, которую предприниматель направил в СКР. На очередной встрече с журналистами Арсентий Тарнюев рассказал, что предыдущего следователя отстранили и с того момента началась откровенная волокита и «имитация хода следствия». В конце января дело изъяли из производства Тункинского (межрайонного) следственного отдела и передали в СУ СКР по Бурятии.



Месяц назад Тарнюев был на приёме в следкоме и там его заверили, что дело вскоре направят в суд. Пострадавшая сторона настаивала на возбуждении ещё одной «уголовки» – по статье 150 УК РФ (« Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»), но пришла к выводу, что делать этого не станут.



Бизнесмен высказал свои опасения на сей счёт на встрече с зампрокурора Бурятии 14 марта.



- Он выслушал меня и выразил полное согласие со мной, что нарушения всё же были допущены, – заявил он «Байкал-Daily». – Зампрокурора внёс в следственный комитет требование об их устранении. То есть мои доводы и жалобы нашли своё подтверждение.



А ещё Арсентий Тарнюев обратился к депутатам Госдумы и получил ответы за подписью Сергея Миронова и Леонида Слуцкого. Последний, в свою очередь, направил обращение на имя Быстрыкина с просьбой разобраться в этой истории и проверить все доводы пострадавшего, а Миронов – заместителю генерального прокурора РФ. После этого в ведомстве поручили организовать прокурорскую проверку и принять меры прокурорского реагирования. Ответ должны дать на днях.



Теперь предприниматель просит передать уголовное дело в центральный аппарат СКР для более объективного расследования. Кстати, на минувшей неделе внезапно назначили выездную проверку Ростехнадзора «на предмет соблюдения обязательных требований в области промышленной безопасности» – проинспектировать хотят сгоревшее кафе. По мнению бизнесмена, его дело решили добить окончательно такими вот проверками.



Здание из бруса, построенное в 2009 году, оказалось не застраховано. Сначала ущерб оценили в 40 миллионов рублей, теперь эта сумма возросла до 48 миллионов. И то – по предварительным оценкам, ведь экспертизы ещё не было. Люди, которые работали в «ШангриЛа», разом лишились работы и средств к существованию – всего там трудилось более 20 человек. Восстанавливать кафе приходится с нуля. Ради этого хозяева залезли в огромные кредиты и заложили всё, что у них есть.



Кстати, имя водителя, устроившего ДТП, Арсентий Тарнюев назвал, хотя ранее не делал этого из личной безопасности. ДТП устроил 21-летний А. Ж. (на время следственных действий его имя раскрыть не можем - ред.).



- Он - главный фигурант уголовного дела, у которого, как я говорил, влиятельные родственники. Второй фигурант – несовершеннолетний, ему 17, – подчеркнул владелец кафе. – В деле появилось огромное количество свидетелей, которые выгораживают Ж. и указывают, что якобы именно несовершеннолетний фактически спланировал угон автомашины, которой при этом почему-то управлял Ж.

