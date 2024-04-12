В Бурятии наказали главу села за неработающий сайт

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Сайт не работал два месяца



В сельском поселении Майск Курумканского района с января по февраль не работал сайт муниципалитета.



Нарушение выявила прокурорская проверка.



По постановлению прокурора района глава сельского поселения привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.27 КоАП РФ «Нарушение требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами государственных органов и органов местного самоуправления», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

