Сайт не работал два месяца
В сельском поселении Майск Курумканского района с января по февраль не работал сайт муниципалитета.
Нарушение выявила прокурорская проверка.
По постановлению прокурора района глава сельского поселения привлечён к административной ответственности по ч. 1 ст. 13.27 КоАП РФ «Нарушение требований к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения пользования официальными сайтами государственных органов и органов местного самоуправления», сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии наказали главу села за неработающий сайт
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