В Бурятию в апреле нагрянула зима

Перевал в прибрежном районе завалило снегом
В Прибайкальском районе опять выпал снег. В пятницу, 12 апреля, на трассе на перевале Пыхта замело дорогу, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».
На месте работают три комбинированных дорожных машины и погрузчик. Перекрывать перевал не стали, однако предупредили о необходимости соблюдать скорость. В соцсетях пишут, что на Пыхте сейчас снежно и очень скользко.
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