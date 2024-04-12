В Бурятию в апреле нагрянула зима













Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Бурятии к выходным. В республике обещают снег и дождь, сильный ветер – с порывами до 15-20 метров в секунду, а также гололедицу и заносы.

В Прибайкальском районе опять выпал снег. В пятницу, 12 апреля, на трассе на перевале Пыхта замело дорогу, сообщает «Прибайкалье-инфо.24/7».На месте работают три комбинированных дорожных машины и погрузчик. Перекрывать перевал не стали, однако предупредили о необходимости соблюдать скорость. В соцсетях пишут, что на Пыхте сейчас снежно и очень скользко.