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Бурятии передали в дар трёхтомник об истории Севастополя

Бурятии передали в дар трёхтомник об истории Севастополя
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Книги будут храниться в Национальной библиотеке республики

Трёхтомное научное издание об истории Севастополя (возрастное ограничение - 16+) передано от Республики Крым в дар Республике Бурятия в День воссоединения Крыма с Россией на международной выставке-форуме «Россия» (возрастное ограничение - 0+) в Москве. Книги вручал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в руки главе Бурятии Алексею Цыденову.

12 апреля министерство культуры Бурятии передало трёхтомник Национальной библиотеке Бурятии в Улан-Удэ. Книги появятся в читальном зале на втором этаже в разделе «История».

- Это очень приятное и важное событие. В ближайшее время книги появятся на книжной полке и будут доступны каждому жителю республики, - сообщила первый заместитель министра культуры Бурятии Анна Никитина.



Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём обращении к Алексею Цыденову написал: «Убеждён, что трёхтомник «История Севастополя» будет интересен самому широкому кругу читателей, всем, кто любит Родину, гордится её богатейшей историей, хочет узнать о героическом прошлом города Севастополя – патриотической столицы России».

Монография стала первым историческим исследованием временного промежутка от первого заселения крымской территории до воссоединения с Россией в 2014 году. Первый том монографии посвящён древней и средневековой истории Юго-Западного Крыма с древнейших времён до падения османского владычества на полуострове, что предопределило присоединение Крыма к России и основание Севастополя.

Во втором томе монографии раскрыта история Севастополя со времени завершения русско-турецкой войны 1768-1774 гг., основания города в 1783 году и до революционных событий 1917 года. Особое внимание уделено истории основания и развития Севастополя в качестве военно-морской крепости и базы Черноморского флота, героической обороне города 1854-1855 гг. во время Крымской войны.

В третьем томе речь идёт о наиболее сложном, насыщенном событиями новейшем периоде отечественной истории, в котором Севастополю суждено было сыграть важную роль, от революционных бурь 1917 г. и кровопролитных сражений за город в Великую Отечественную войну до воссоединения Крыма и Севастополя с Россией весной 2014 года.


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