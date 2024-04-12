В райцентре в Бурятии дети играют на ужасной площадке

Местные жители попросили привести её в порядок
Кижингинцы посетовали на состояние детской площадки в микрорайоне Лесхоз. Люди поинтересовались в группе «Кижинга-инфо.24/7», будут ли её ремонтировать.
- Она в ужасном состоянии, а детей там всё больше и больше – тем более летом. Про горку вообще отдельный разговор – она в аварийном состоянии. Детям играть негде элементарно. И не на чем, – заявили сельчане.
Они отметили: другие игровые зоны в райцентре ремонтируют и даже устанавливают новые. Глава сельского поселения «Кижингинский сомон» Аюр Мункоев пообещал, что площадку в микрорайоне приведут в порядок. Во втором квартале 2024-го там восстановят и покрасят ограждение.
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