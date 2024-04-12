Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов
В Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края предстал перед судом 51-летний житель села Булдуруй-1. Его признали виновным за заведомо ложный донос о совершении преступления.
Суд установил, что 11 ноября 2023 года вечером мужчина на своём автомобиле двигался в направлении села Явленка Нерчинско-Заводского района. Услышав, что его кто-то преследует на машине и сигналит, он стал уходить от погони, а когда закончился бензин, покинул машину и убежал в лес.
На самом деле в тот момент его преследовали сотрудники полиции, которые пытались остановить лихача за нарушение правил ПДД. Позже они отбуксировали машину на территорию пункта полиции.
На следующий день мужчина позвонил в полицию и заявил об угоне. Узнав о том, что его автомобиль оказался не угнан, а отбуксирован, он испугался возможного привлечения к административной ответственности за неподчинение об остановке во время погони.
- В этих целях он написал заявление о том, что принадлежащий ему автомобиль был угнан днём ранее, когда он оставил его недалеко от дома, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов.
Приговор вступил в законную силу.
Забайкальца осудили за ложный донос об угоне автомобиля
Общество, Фото:
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