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Штормовое предупреждение: Бурятию накроют снег и сильный ветер

Штормовое предупреждение: Бурятию накроют снег и сильный ветер
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике ощутимо похолодает

В Бурятии объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет республику уже на этих выходных. Синоптики пообещали снег, в том числе – мокрый, снегопады и сильный ветер – до 15-20, а местами – до 24 метров в секунду.

Возможно и установление временного снежного покрова. За окном похолодает на 8 и более градусов. 

На дорогах ожидается гололедица, на перевалах – снежные заносы. В республиканском управлении МЧС жителей РБ призвали воздержаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические и горные маршруты.
погода снег ветер

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