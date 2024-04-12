Штормовое предупреждение: Бурятию накроют снег и сильный ветер

В республике ощутимо похолодает
В Бурятии объявили штормовое предупреждение. Непогода накроет республику уже на этих выходных. Синоптики пообещали снег, в том числе – мокрый, снегопады и сильный ветер – до 15-20, а местами – до 24 метров в секунду.
Возможно и установление временного снежного покрова. За окном похолодает на 8 и более градусов.
На дорогах ожидается гололедица, на перевалах – снежные заносы. В республиканском управлении МЧС жителей РБ призвали воздержаться от поездок на дальние расстояния и выходов на туристические и горные маршруты.
В республике ощутимо похолодает
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