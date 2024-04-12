Местами холодный ветер
По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 12 апреля, по республике переменная облачность, местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 13-16 м/с. Температура днём +9,+14, местами +2,+7, по юго-западу и югу до +19.
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём +10,+12.
В Улан-Удэ возможен небольшой дождь
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Общество, 12.04.2024
Местами холодный ветер
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