В районе Бурятии кошка с котятами едва не сгорели заживо

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Из огня их спасли пожарные



Пожар произошёл утром 12 апреля в Бичуре. Там вспыхнула веранда одного из домов.



На место сразу же отправились сотрудники пожарной части № 35 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии. Возгорание потушили за 13 минут. Когда оно началось, внутри находились мать с дочерью. Они сразу же эвакуировались.



Однако в жилой постройке остались домашние животные – кошка и четыре котёнка. Питомцев удалось спасти. В итоге веранда выгорела на площади в 18 квадратных метров. Сам дом не пострадал. «По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической розетки, в которую было включено несколько электроприборов», – отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

