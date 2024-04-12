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В районе Бурятии кошка с котятами едва не сгорели заживо

В районе Бурятии кошка с котятами едва не сгорели заживо
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Из огня их спасли пожарные

Пожар произошёл утром 12 апреля в Бичуре. Там вспыхнула веранда одного из домов.

На место сразу же отправились сотрудники пожарной части № 35 15-го Бичурского отряда ГПС Бурятии. Возгорание потушили за 13 минут. Когда оно началось, внутри находились мать с дочерью. Они сразу же эвакуировались.

Однако в жилой постройке остались домашние животные – кошка и четыре котёнка. Питомцев удалось спасти. В итоге веранда выгорела на площади в 18 квадратных метров. Сам дом не пострадал. «По предварительным данным, причиной пожара послужило короткое замыкание электрической розетки, в которую было включено несколько электроприборов», – отметили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
пожар кошки

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