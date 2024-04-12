Заведующую оштрафовали на пять тысяч
Как выяснила прокурорская проверка, в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии работники аптеки несвоевременно вносили сведения о реализованных медицинских препаратах в федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарств.
- Единая система учёта предназначена для обеспечения контроля качества лекарственных средств и предоставляет потребителям возможность проверить, является ли препарат легальным, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
После вмешательства прокуратуры района нарушения устранены.
Также заведующая аптеки привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.34 КоАП РФ «Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Её оштрафовали на пять тысяч рублей.
В Бурятии аптека медлила с внесением данных о лекарствах
Общество, Фото:
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