В Улан-Удэ на восстановление дорог после ремонта сетей потребуется 5 с лишним миллионов





В этом году сотрудники МУП «Водоканал» восстановят почти четыре с половиной тысячи квадратных метров асфальта на 32 участках в столице Бурятии и 1800 «квадратов» – в апреле. Покрытие пришлось демонтировать при ремонте на магистральных сетях предприятия после аварий. На эти цели предприятие выделило более 5 миллионов рублей.



- Сначала специалисты готовят основание, делают планировку участка и засыпку землёй. Необходимо дать время для усадки грунта, – рассказал и. о. директора МУП Сергей Иванов. – Затем формируется песчано-щебёночная «подушка». Для уплотнения основания используется виброплита. И после начинается укладка асфальта.



Все работы ведутся согласно производственному графику.



- Специалисты восстанавливают участки дорог и тротуаров после проведения аварийно-восстановительных работ и асфальтируют те, что прилегают к водопроводным и канализационным колодцам, – добавил Иванов.



Только на одном участке – на Шаляпина – необходимо восстановить 1600 «квадратов» асфальтового покрытия. Его также обновят на улицах Лебедева, Клыпина, Геологическая и Герцена. Бригады оснащены всей необходимой техникой и специнструментами.



В прошлом году специалисты подрядных организаций, с которыми «Водоканал» заключил договор, привели в порядок 35 участков общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров на сумму в 5 с лишним миллионов.

