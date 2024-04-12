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В Улан-Удэ на восстановление дорог после ремонта сетей потребуется 5 с лишним миллионов

В Улан-Удэ на восстановление дорог после ремонта сетей потребуется 5 с лишним миллионов
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
Все повреждённые участки заасфальтируют

В этом году сотрудники МУП «Водоканал» восстановят почти четыре с половиной тысячи квадратных метров асфальта на 32 участках в столице Бурятии и 1800 «квадратов» – в апреле. Покрытие пришлось демонтировать при ремонте на магистральных сетях предприятия после аварий. На эти цели предприятие выделило более 5 миллионов рублей.

- Сначала специалисты готовят основание, делают планировку участка и засыпку землёй. Необходимо дать время для усадки грунта, – рассказал и. о. директора МУП Сергей Иванов. – Затем формируется песчано-щебёночная «подушка». Для уплотнения основания используется виброплита. И после начинается укладка асфальта.

Все работы ведутся согласно производственному графику.

- Специалисты восстанавливают участки дорог и тротуаров после проведения аварийно-восстановительных работ и асфальтируют те, что прилегают к водопроводным и канализационным колодцам, – добавил Иванов.

Только на одном участке – на Шаляпина – необходимо восстановить 1600 «квадратов» асфальтового покрытия. Его также обновят на улицах Лебедева, Клыпина, Геологическая и Герцена. Бригады оснащены всей необходимой техникой и специнструментами.

В прошлом году специалисты подрядных организаций, с которыми «Водоканал» заключил договор, привели в порядок 35 участков общей площадью свыше двух тысяч квадратных метров на сумму в 5 с лишним миллионов.
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