Эксперты рассказали, сколько улан-удэнцев не выдерживают испытательный срок

Каждый четвёртый уходит с новой работы ещё до его окончания



Во многих компаниях при трудоустройстве есть так называемый испытательный срок – определённый период для проверки нового работника. Его назначают сотрудникам, подписавшим с работодателем трудовой договор.



По окончании этого срока зарплата, как правило, повышается. Опрос, который провели представители сервиса SuperJob, показал, что она увеличивается в 67% улан-удэнских компаний. В среднем – на 19%.



Однако каждый четвёртый житель бурятской столицы проверку не выдерживает. Респонденты признались, что ещё до её завершения уходили по собственной инициативе и лишь 6% признались, что их увольняли работодатели.