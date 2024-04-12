В Иркутской области на пожаре погиб восьмилетний мальчик





11 апреля на улице Пушкина в городе Тайшет Иркутской области горел брусовой дом. В результате пожара погиб мальчик.На момент прибытия пожарных горела кровля дома и веранда, существовала угроза распространения огня. Самостоятельно эвакуировался один человек.- Звеном газодымозащитной службы в одной из квартир в бессознательном состоянии был обнаружен восьмилетний мальчик, его передали бригаде скорой медицинской помощи для проведения реанимационных мероприятий. К сожалению, результата они не дали, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.На момент пожара мальчик находился один дома. Мать отлучилась, чтобы забрать старшего ребёнка с занятий.В ходе предварительной проверки было установлено, что пожар начался с веранды, пристроенной ко входу квартиры, где был найден погибший. При осмотре были обнаружены признаки аварийного режима работы электрической сети.Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».- В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.