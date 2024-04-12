12 апреля

11 апреля

Популярное

Жители села в Бурятии смогут пить воду без примесей

Жители села в Бурятии смогут пить воду без примесей
Общество,  Фото:инфраструктурный блок правительства РБ
В Мухоршибири решают проблему качества питьевой воды

В селе Мухоршибирь стартовало строительство водовода протяжённостью более 10 километров. На объекте уже развернут строительный городок и завезена вся необходимая техника, сообщает пресс-служба инфраструктурного блока правительства Бурятии.

Построить масштабный объект, стоимостью 600 миллионов подрядная организация должна всего за год. Следить за ходом строительства и контролировать качество работ будут специалисты управления капитального строительства.

- В настоящее время работы выполняются в соответствии с графиком. Подрядная организация уже пробурила четыре скважины и приступила к разработке котлована для трубы, которая будет подавать воду в посёлок, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.

Кроме того, на объекте проводятся подготовительные работы для создания котлована под резервуары. Ожидается, что воды хватит на всю северную часть села, а это около 2500 жителей и объекты социальной инфраструктуры.

В пресс-службе отметили, что жители Мухоршибири давно страдают из-зa качества питьевой воды. Сейчас им приходится пользоваться водой с высоким содержанием железа и других примесей. В скором времени, эта проблема будет решена. Строительство объекта стало возможным благодаря федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда».
питьевая вода

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнцы рискуют лишиться своих гаражей
Улан-удэнцы рискуют лишиться своих гаражей
Общество, 12.04.2024
В мэрии рассказали, чьё имущество оказалось под угрозой конфискации
Жители села в Бурятии смогут пить воду без примесей
Жители села в Бурятии смогут пить воду без примесей
Общество, 12.04.2024
В Мухоршибири решают проблему качества питьевой воды  
Бурятии передали в дар трёхтомник об истории Севастополя
Бурятии передали в дар трёхтомник об истории Севастополя
Общество, 12.04.2024
Книги будут храниться в Национальной библиотеке республики
Улан-удэнцев разгневал закуривший в автобусе мужчина
Улан-удэнцев разгневал закуривший в автобусе мужчина
Общество, 12.04.2024
Он как ни в чём не бывало смолил прямо в общественном транспорте

В Бурятии проверили форму сотрудников УФСИН
В Бурятии проверили форму сотрудников УФСИН
Общество, 12.04.2024
Внешний вид влияет на имидж 
Эксперты рассказали, сколько улан-удэнцев не выдерживают испытательный срок
Эксперты рассказали, сколько улан-удэнцев не выдерживают испытательный срок
Общество, 12.04.2024
Каждый четвёртый уходит с новой работы ещё до его окончания
Жителей Бурятии просят не вешать хадаки на лиственницу в священном месте
Жителей Бурятии просят не вешать хадаки на лиственницу в священном месте
Общество, 12.04.2024
«Завязывайте ленты и хадаки на ограждение», - обратились в национальном парке
На севере Бурятии торговали подозрительным омулем
На севере Бурятии торговали подозрительным омулем
Общество, 12.04.2024
Там продавали вяленую и солёную рыбу без документов 
Улан-удэнские кладбища готовят к родительскому дню
Улан-удэнские кладбища готовят к родительскому дню
Общество, 12.04.2024
В местах захоронений установят бункеры для мусора и дополнительные туалеты

Предприятия в Улан-Удэ проверяют на чистоту
Предприятия в Улан-Удэ проверяют на чистоту
Общество, 12.04.2024
Нарушение предлагают устранить за пять дней 
В райцентре в Бурятии школьников лишили туалета
В райцентре в Бурятии школьников лишили туалета
Общество, 12.04.2024
Им предложили делать свои дела на улице
«Полы сгнили, крыша протекает:» В Бурятии сельчане жалуются на школу-развалюху
«Полы сгнили, крыша протекает:» В Бурятии сельчане жалуются на школу-развалюху
Общество, 12.04.2024
Они заявили, что детям там приходится дышать сыростью

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^