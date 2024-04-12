В Мухоршибири решают проблему качества питьевой воды
В селе Мухоршибирь стартовало строительство водовода протяжённостью более 10 километров. На объекте уже развернут строительный городок и завезена вся необходимая техника, сообщает пресс-служба инфраструктурного блока правительства Бурятии.
Построить масштабный объект, стоимостью 600 миллионов подрядная организация должна всего за год. Следить за ходом строительства и контролировать качество работ будут специалисты управления капитального строительства.
- В настоящее время работы выполняются в соответствии с графиком. Подрядная организация уже пробурила четыре скважины и приступила к разработке котлована для трубы, которая будет подавать воду в посёлок, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.
Кроме того, на объекте проводятся подготовительные работы для создания котлована под резервуары. Ожидается, что воды хватит на всю северную часть села, а это около 2500 жителей и объекты социальной инфраструктуры.
В пресс-службе отметили, что жители Мухоршибири давно страдают из-зa качества питьевой воды. Сейчас им приходится пользоваться водой с высоким содержанием железа и других примесей. В скором времени, эта проблема будет решена. Строительство объекта стало возможным благодаря федеральной программе «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда».
Жители села в Бурятии смогут пить воду без примесей
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В мэрии рассказали, чьё имущество оказалось под угрозой конфискации
В Мухоршибири решают проблему качества питьевой воды
Книги будут храниться в Национальной библиотеке республики
Он как ни в чём не бывало смолил прямо в общественном транспорте
Внешний вид влияет на имидж
Каждый четвёртый уходит с новой работы ещё до его окончания
«Завязывайте ленты и хадаки на ограждение», - обратились в национальном парке
В республике ощутимо похолодает
Там продавали вяленую и солёную рыбу без документов
В местах захоронений установят бункеры для мусора и дополнительные туалеты
Нарушение предлагают устранить за пять дней
Рейд прошёл в Закаменском районе
Им предложили делать свои дела на улице
Они заявили, что детям там приходится дышать сыростью
Их передадут в зону специальной военной операции