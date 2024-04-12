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Жительница Бурятии из-за обиды едва не убила человека

Жительница Бурятии из-за обиды едва не убила человека
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На суде женщина утверждала, что телесные повреждения причинила потерпевшему по неосторожности

Апелляционным определением Верховного суда Бурятии приговор Гусиноозёрского городского суда от 31 января 2024 года в отношении осуждённой оставлен без изменения.

Суд установил, что жительница республики в компании распивала спиртные напитки, с ними находился незнакомый ей мужчина. Последний, будучи в сильном алкогольном опьянении, со слов осуждённой, пнул её по ноге, на её замечание ударил кулаком в глаз.

От обиды женщина нанесла ему 4 удара ножом в шею, околоушную и поднижнечелюстную области справа, причинив тяжкий вред здоровью человека по признаку опасности для жизни, а также лёгкий вред здоровью, вызвавший кратковременное расстройство здоровья не свыше 21 дня.

На суде жительница Бурятии утверждала, что не имела умысла причинить потерпевшему тяжкий вред, телесные повреждения причинила по неосторожности и просила переквалифицировать её действия.

Судом первой инстанции она осуждена за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, опасного для жизни последнего, с применением ножа. Ей назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Поскольку у женщины после преступления родился ребёнок, суд первой инстанции реальное отбывание наказания в виде лишения свободы отсрочил до достижения ребёнком 14-летнего возраста.

- Доводы апелляционной жалобы осуждённой о переквалификации её действий, о смягчении наказания судом апелляционной инстанции оставлены без удовлетворения, а приговор без изменения, - сообщили в Верховном суде Бурятии. 
суд

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